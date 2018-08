Åpen folkekirke: – Et signal om at KrF ikke ønsker å feire homofil kjærlighet

Reaksjonene har vært mange etter at KrFs familiepolitiske talsmann, stortingsrepresentant og prest Geir Jørgen Bekkevold viet kommunikasjonssjefen i partiet, Mona Høvset, med hennes kvinnelige samboer.

Gard Sandaker-Nielsen er åpent homofil og leder i Åpen folkekirke. Han er glad på kommunikasjonssjefen i KrFs vegne.

GJENSIDIG RESPEKT: Leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen sier at Den norske kirke respekterer man de ulike synspunktene rundt homofilt ekteskap. Foto: Åpen folkekirke

– Jeg synes først og fremst at det er flott at to kvinner har funnet hverandre, og at en prest bruker den nye vigselsliturgien som vi har kjemper for å få på plass, sier han til NRK.

Partileder i KrF, Knut Arild Hareide, ville ikke svare på om han syntes det var fint at KrFs familiepolitiske talsperson viet partiets homofile kommunikasjonssjef.

– Det har jeg valgt å ikke kommentere, sa Hareide til NRK torsdag.

Gard Sandaker-Nielsen forstår at dette er en utfordrende situasjon for Hareide.

– Jeg er glad for at det ikke er partiprogrammet som bestemmer om en prest kan vie to kvinner som elsker hverandre. Samtidig gir KrFs holding et signal om at man ikke ønsker å feire homofil og lesbisk kjærlighet på samme måte som heterofil kjærlighet. Det er et signal jeg ikke setter pris på. Jeg mener alle skal få lov til å gifte seg og feire kjærligheten, sier han.

Gratulerte paret

Partileder i KrF, Knut Arild Hareide, skriver i en SMS til NRK at KrF må skille mellom politiske og teologiske saker.

– Jeg har valgt å forholde meg prinsipielt til dette. Når Geir Jørgen Bekkevold utøver sitt embete som prest, er han under tilsyn av biskopen, ikke meg. Men når han opptrer i rolle som stortingsrepresentant, er jeg sjefen hans. For KrF er det viktig å skjelne mellom politiske saker og teologiske saker som tilhører kirke og menighet. Jeg har tidligere gratulert paret med den store dagen, skriver Hareide.

Gard Sandaker-Nielsen sier at kirken lever med den samme uenigheten om likekjønnet ekteskap, men at de har kommet fram til en god enighet.

– Det er ulikt syn på vigsel i kirken, men i Den norske kirke anerkjenner vi at vi er uenige. Vi respekterer hverandres forskjellige synspunkter. Slik uenighet er selvsagt utfordrende for homofile og lesbiske som skal finne seg godt til rette, uansett om det er et trossamfunn eller et politisk parti det er snakk om. Dette er også en uenighet som KrF må forholde seg til, sier han.

Hareide vil ikke si hva han mener om at KrF-politiker viet et lesbisk par Du trenger javascript for å se video.

Flere har meldt seg ut

NRK fikk opplyst onsdag at 50 medlemmer meldt seg ut av KrF de to siste ukene. Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson sier til NRK at de oppgir to årsaker: vielsen og det manglende regjeringssamarbeidet.

Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Ingvild Endestad, synes dette er smålig.

TRIST: Ingvild Endestad i Foreningen FRI synes det er trist at vielsen mellom kommunikasjonssjefen i KrF og hennes kvinnelige samboer, blir gjenstand for politisk debatt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg synes det er smålig av dem som har meldt seg ut at de velger dette tidspunktet til å gjøre det, når det er flere grunner til at man har meldt seg ut. Det er trist at de velger å knytte det til denne enkeltsaken når det handler om personer i eget parti, sier Ingvild Endestad.

Hun reager på at KrF ikke klarer å leve med et splittet syn på likekjønnet ekteskap.

– Man kan snakke så prinsipielt man vil om ekteskapsloven. Folk skal få lov til å mene det man vil. Men partier som Høyre har klart å leve helt fint med at de har et splittet syn på for eksempel eggdonasjon. Da bør KrF også kunne leve med et splittet syn på ekteskap, sier hun.

Endestad mener KrF bør holde seg til det offentlige ordskifte i diskusjonen om likekjønnet ekteskap.

– Ekteskapet er inngått etter norsk lov, og det bør partiet forholde seg til. Om KrF skal ta en omkamp om ekteskapsloven får de gjøre det i det offentlige ordskiftet og i partiprogrammet, og ikke spille på kjærligheten til en kollega i eget parti, sier hun.

Bråk i KrF etter homo-vigsel Du trenger javascript for å se video.

– Vanskelig for homofile i KrF

Ingvild Endestad, tror dette er en spesielt vanskelig for homofile i partiet.

– Jeg tror det er vanskelig for homofile i KrF som ønsker å plassere sitt engasjement i partiet, sier Endestad til NRK.

Hun tenker særlig på kommunikasjonssjefen i KrF, Mona Høvset.

– Det er trist at en av de fineste dagene, hvor man feirer kjærligheten, blir gjenstand for politisk debatt, og at dette kommer fra kollegaene i partiet, sier hun.

Høvset ønsket ikke å kommentere saken da hun deltok på KrFs partitime under Arendalsuka torsdag.

– Jeg har svart alle nå at jeg ikke kommenterer denne saken lenger, ikke minst av hensyn til de to som har opplevd sin fineste og vakreste dag, skrev Bekkevold i en SMS til NRK onsdag.