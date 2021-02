Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå har vi en kjempeutfordring med mutantsmitte i flere deler av landet. Her har regjeringen dratt beina etter seg, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.



I går kunne NRK avdekke strid mellom FHI og Helsedirektoratet om obligatorisk grensetesting.

I et møte lille julaften mente Helsedirektoratet at test-innføringen hastet, og foreslo å endre covid-19-forskriften som et strakstiltak.

Men Folkehelseinstituttet støttet ikke forslaget, og mente testingen heller burde være frivillig.

FHI sådde også tvil om slik testing var forholdsmessig, og om det ville utløse meldeplikt til WHO.

Først seks dager senere – 29. desember – snudde Folkehelseinstituttet. Grensetestingen ble innført av regjeringen fra 2. januar.

Passasjerer fra Doha og Dubai testes for covid-19 på Gardermoen 26. januar. Men FHI ville ikke at testingen skulle være obligatorisk før jul. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg vil si at vi mistet en hel måned med obligatorisk testing, hvor vi kunne ha tettet hullene for importsmitte mer effektivt, sier Kjerkol.

Hun sier NRKs sak har bekreftet hennes mistanke om uenighet mellom helsetoppene:

– Sett i etterkant så argumenterte blant annet Espen Nakstad veldig sterkt for å teste alle etter ankomst. Da gir det ikke mening for meg hvorfor regjeringen ikke tok det i bruk. Men når FHI var så imot, så forstår jeg jo hvorfor i dag.

UENIG OM GRENSETESTING: Helsedirektoratet mente grensetesting hastet. FHI mente testingen burde være frivillig. Først 29. desember snudde FHI. Foto: NTB Scanpix/NRK

Kostbare nedstenginger

En rekke kommuner i Norge har siden slutten av januar innført svært strenge smitteverntiltak for å slå ned utbrudd av mer smittsomme virusvarianter.

Både på østlandet og i kommunene rundt Bergen har kjøpesentre og serveringssteder måttet holde stengt, og skoler har operert på rødt nivå etter mutant-utbruddene.

FHIs egen statistikk viser at det ble oppdaget minst 53 tilfeller av muterte virus i desember, altså før regjeringen innførte obligatorisk testing 2. januar.

Kjerkol viser til at Stortinget allerede i fjor høst var opptatt av at regjeringen måtte få bedre kontroll med importsmitten, og sier Høie også tidligere har overkjørt de faglige rådene.

– Det viser at dette er politiske beslutninger som regjeringen må ta. Det var også regjeringen som åpnet for karantenefritak da Norsk Industri ønsket det. Derfor er det Bent Høie som må ta ansvar for at han ikke skar gjennom på et tidligere tidspunkt, sier Kjerkol.

– Men regjeringen fikk jo ikke det faglige rådet om å innføre grensetesting før 29. desember?

– Det syns jeg ikke er godt nok, for Bent Høie hørte de samme argumentene fra Helsedirektoratet som jeg har gjort. Jeg syns ikke det endrer på hvem som har ansvaret for at vi kom så sent i gang.

– Men fagmyndigheten FHI mente grensetesting ikke var «forholdsmessig» frem til de snudde 29. desember. Mener du Høie burde overkjørt FHI tidligere?

– Ja, jeg mener det. Stortinget stemte jo for dette allerede 10. desember, sier Kjerkol.

Bent Høie mener uenigheten mellom FHI og Helsedirektoratet om obligatorisk grensetesting før jul var en nødvendig faglig diskusjon. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Høie: – Nødvendig faglig diskusjon

Konfrontert med kritikken fra Arbeiderpartiet, svarer helseminister Bent Høie:

– Det er jo veldig rart, for FHI gjorde denne vurderingen lille julaften. Da pekte de på en rekke utfordringer som de sammen med Helsedirektoratet jobbet med å løse, så de kunne gi et samlet råd til regjeringen 29. desember. Dette ble innført 2. januar. Jeg syns dette faller på sin egen urimelighet.

– Ap viser også til at du har overkjørt faglige råd før, blant annet i saken om karantenefritak som Norsk Industri ønsket seg. Hvorfor gjorde du ikke det når det gjaldt obligatorisk testing?

– Igjen virker det som Ap ikke har fått med seg det NRK formidlet i denne saken. Det som ble referert var en helt nødvendig faglig diskusjon mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Regjeringen fikk ikke et råd om å innføre obligatorisk testing på grensen før 29. desember, og vi innførte det 2. januar, sier Høie.