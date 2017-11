Ap: – Vanskeligere å få et forsvarsforlik

Dermed går det mot at opposisjonspartiene på Stortinget ikke får brukt sitt alternative flertall i 2018-budsjettet på landmaktproposisjonen.

Venstre og KrFs budsjettavtale med regjeringen setter trolig en stopper for det, og det vil ikke bli store endringer i forsvarsbudsjettet for 2018.

Møte hos Støre

Arbeiderpartiet hadde i dag invitert de parlamentariske lederne fra alle partier bortsett fra regjeringspartiene til et møte hos Ap-leder Støre.

Der diskuterte de regjeringens plan for Hæren og Heimevernet. Sentralt i diskusjonene står spørsmål om egne helikoptre for Hæren i nord og antall soldater i Heimevernet.

Neppe forlik der Ap er med

Og etter møtet mente Ap-leder Støre at det ikke ser ut til å bli noe alternativt flertall mot regjeringen.

– Nå er det vel ikke flertall for endringer ettersom Venstre og KrF er låst?

– Det er riktig og det beklager jeg. Vi la inn pengar til dette i vårt budsjett, de har ikke gjort det. Vi får se, det skal kome et revidert budsjett midtveis i 2018.

– Ap har jo vært opptatt av å sikre budsjettvirkning fra 2018. Er dette et nederlag?

– Her er det spørsmål om å sikre ein seier for forsvaret. Vi får se hvordan det blir til slutt.

– Men det blir jo ingen økning i statsbudsjettet for 2018?

– Det ser ikke slik ut nei, og det øker sjansen for at vi ikke kan være med på dette fordi vi ikke kan ta ansvar hvis det ikke blir ordentlig levert.

– Er Ap da ute av det alternative flertallet for landmakten?

– Nå jobber vi med det, vi får se hvor vi havner.

Forhandlingene mellom partiene fortsetter i ettermiddag.

Sp ser lenger frem

Stortingets forsvars- og utenrikskomité skal levere innstillingen sin i morgen, tirsdag. Regjeringen la i fjor fram Langtidsplanen for Forsvaret, men landmaktsplanen kom først i høst.

– Det er riktig at vi neppe får brukt det alternative flertallet i 2018, men det er ikke så mye det står om. Men det viktige nå er handlingsrommet lenger frem. Mange viktige investeringene kommer i 2019/2020 sier Marit Arnstad (Sp) til NRK.

Selv om slaget om endringer på 2018-budsjett trolig er kjørt for helikopterbaser, sjøheimevern, og strykningen av hær og heimevern, mener opposisjonen at det er et handlingsrom for det alternative flertallet fremover.

SV er eneste parti som vil begrense jagerflykjøpene.

– Vi er opptatt av jagerflykjøpene. Om du bruker mindre penger på jagerfly, kan du bruke mer penger på andre ting, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Venstres Ola Elvestuen ønsket ikke å si noe på vei inn til møtet som startet klokken 12.