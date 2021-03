Ap: – Rusavhengige fortjener bedre behandling

– Det eneste jeg vil er å få nok medisiner til å føle meg frisk.

Det sier Kristian Föyen. Han begynte med heroin da han var 18 år og er i dag en av mange som ønsker å saksøke staten.

NRK har tidligere fortalt om massesøksmålet som forberedes mot staten. Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering, LAR, fra hele landet mener de blir utsatt for brudd på menneskerettigheter. De forteller at de opplever stigma, tvang og sanksjoner i legemiddelassistert rehabilitering.

48-åringen har hatt mange dårlige pasientopplevelser i sine 20 år i LAR.

– En diskriminerende behandling som mange brukere opplever på sykehus, og generelt i møte med det offentlig.

Nå ønsker han å bruke et morfinpreparat for å føle seg frisk, men det er umulig med dagens LAR-regelverk. Pasientene får kun to legemidler, enten metadon eller Subutex.

Ønsker bedre behandlingstilbud

Tellef Inge Mørland som er Arbeiderpartiets ruspolitiske talsperson, mener NRKs saker viser at oppfølging av de tidligere rusmisbrukerne ikke er god nok.

Tellef Inge Mørland er Arbeiderpartiets ruspolitiske talsperson. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ap ønska seg en rusbehandlingsreform, men fikk ikke flertall på Stortinget.

I slutten av februar ble regjeringas forslag til rusreform presentert, og til sommeren skal reformen behandles på Stortinget. En sentral del av reformen handler om at reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal endres fra straff til hjelp.

– Nå snakker vi om en rusreform der vi skal gå fra straff til hjelp. Da må det jo være god behandling, sier Mørland.

Stortingspolitikeren er opptatt av at tidligere narkomane må få oppfylt sine pasientrettigheter i LAR og at rusavhengige fortjener bedre behandling.

– LAR må sørge for å styrke individets rett på tilpassa oppfølging, blant annet gjennom at flere legemidler inkluderes i ordningen, mener Mørland. Han mener også at LAR må øke fokuset på rehabiliteringsdelen.

«Rusreformen – fra straff til hjelp», skal behandles av stortingspolitikerne seinere i vår.

Ap har ennå ikke beslutta om de vil vedta forslaget slik det foreligger, eller om de vil gå inn for endringer i for eksempel hvor mye narkotika, brukere kan ha til eget bruk før det får straffemessige konsekvenser.

Nye retningslinjer

Gabrielle Welle-Strand er forsker og var med da legemiddelassistert rehabilitering, LAR starta i Norge. Foto: Privat

Gabrielle Welle-Strand er forsker og lege. Fram til 2018 var hun Helsedirektoratets ansvarlige for å revidere nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering, LAR. Hun var med da LAR starta for 30 år siden, og mener at det viktigste for de 8000 pasientene i LAR nå, er at det kommer en ny, nasjonal retningslinje.

– Det å lage en ny retningslinje vil jo være et skritt på veien for å få det mer likt i LAR over hele landet. LAR fungerer veldig forskjellig i forskjellige deler av landet, mener Welle-Strand.

– Slik var det ikke tenkt da vi starta. Det er et uttalt mål at tilbudet til pasientene skal være likeverdig uavhengig av hvor du bor, sier Welle-Strand.

Hun sier at det er en vanskelig balansegang å behandle pasientene og samtidig være kontrollør. LAR-pasienter blir kontrollert når de tar medisin, og de må ta urinprøver for å sjekke om de ruser seg på ulovlige narkotiske stoffer, eller selger LAR medisin på gata. Pasientene får enten metadon eller Subutex, begge er sterkt vanedannende legemidler.

–Samtidig er det klart at det er stor misnøye blant mange brukere. Og det er en betydelig misnøye med rette, sier hun.

Welle-Strand både håper og tror at det kommer flere legemidler inn i ny retningslinje som skal sendes ut på høring denne våren. Den som gjelder er fra 2010.

Ser fram til rettsbehandling

– Fordelen med LAR er at personer som har opiatavhengighet, i hovedsak heroin, får en erstatningsmedisin som gjør at de kan ta tak i andre deler av sitt liv som ikke fungerer, sier Welle-Strand. Hun nevner at det kan være bruk av andre rusmidler, arbeid, utdannelse og kontakt med familie.

– De aller fleste får et mye bedre liv i LAR enn når de går på heroin, mener hun.

Likevel ønsker hun klager på behandlingen velkommen.

– Fra min liberoposisjon i dag, kan jeg si at jeg syns det er bra at det kommer et massesøksmål. Jeg syns det er bra at opplevelser av feilbehandling prøves i rettssystemet. Det er all mulig grunn til å være opptatt av overtramp mot LAR pasienter, avslutter Gabrielle Welle-Strand.