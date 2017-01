Ap: – Nå er det Høyre som tåkeprater

Gang på gang har profilerte Høyre-topper kritisert Arbeiderpartiet for det de mener er skattepolitisk tåkeprat. Kritikken har blant annet gått på at Ap ikke konkretiserer skattenivå foran neste års valg.

Nå har Arbeiderpartiet konkretisert.

I går lovte de å øke skattene med 15 milliarder sammenlignet med dagens nivå. En reversering av to tredjedeler av regjeringens skattekutt siden 2013.

Dette er er direkte utfordring til Erna: vis kortene. Hvis ikke er det dere som driver tåkeprat om skattepolitikken. Marianna Marthinsen, Ap

Sist NRK spurte statsminister Erna Solberg om skatt gjentok statsministeren at både hun og Høyre ønsker en konkretisering av hovedmotstanderens politikk blant annet når det gjelder skatt. Da hun selv ble utfordret på å konkretisere, svarte hun: «Høyre er ikke ferdig med programbehandlingen». I januar ble de ferdige. Da lovet Høyre «moderate» skattelettelser.

Men ingen tall ble nevnt.

Jeg synes ikke det er riktig å komme med konkrete kroner og øre Torbjørn Røe Isaksen, Høyre

Aps finanspolitiske talskvinne mener det er Høyres tur til å fortelle velgerne hva slags skatt de kan vente seg.

– De har bedt om en avklaring fra oss, så nå venter vi på dem, sier Marianne Marthinsen, til NRK.

– Vis kortene, Erna

Men det vil ikke Høyre.

Programkomitéleder Torbjørn Røe Isaksen (H) sier en konkretisering av skattelettelser ville vært uansvarlig.

– Jeg synes ikke det er riktig å komme med konkrete kroner og øre. Skatt er et virkemiddel som må tilpasses situasjonen i norsk økonomi. Vi har med vilje ikke antydet med tall, sier Isaksen til NRK.

Det er stikk i strid med det hans partifelle Jan Tore Sanner sa i Politisk kvarter tidligere i dag.

– Jeg synes det er en nyttig avklaring og er veldig glad for at Ap avklarer posisjonen sin, sa Høyre-nestlederen.

TAUS: Leder for Høyres programkomite, Torbjørn Røe Isaksen, vil ikke si hva Høyre legger i 'moderate skattelettelse'. – Å tallfeste skatt på kronen er feil, sier han. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Da er det Høyre som tåkeprater da, svarer Marthinsen og fortsetter:

– Denne perioden har vi fått 3,3 milliarder i avgiftsskjerpelser, og overraskelser som flyseteavgift og poseavgift. Ikke minst har de brukt mer penger og økt underskuddet som aldri før, noe de glemte å fortelle velgerne før de ble valgt. Dette er direkte utfordring til Erna: vis kortene.

Lunken mottakelse fra KrF

Da nyheten om Arbeiderpartiets nye skatteplan kom lot ikke reaksjonene vente på seg. Høyres Jan Tore Sanner sa at Ap tok et langt skritt til venstre i skattepolitikken, mens SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen sa til DN at Ap velger å gjennomføre Høyre-politikk.

TJA: Hans Olav Syversen (KrF) vil ikke si om han er fornøyd eller ikke med Aps skatteforslag. KrF ligger nemlig midt mellom dagens regjering og Arbeiderpartiet i skattenivå. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

KrF derimot velger middelveien.

– Det er programmerte reaksjoner fra venstre- og høyresiden. Begge sider synes dette er grusomt, men jeg synes opplegget var ganske gjenkjennelig Ap-politikk. Så kan ikke si at vi i KrF er overrasket, sier Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsperson i KrF.

KrF vil ikke gå inn for et så høyt skattenivå som Ap, men heller ikke så lavt som regjeringen.

I sitt alternative budsjett for 2017 foreslår de 8 milliarder mer skatt enn regjeringens budsjett tilsier.