Ap: – Høyres sykelønn-utspill en gavepakke til oss

– Det er nok deilig for mange Høyre-folk at Heidi Nordby Lunde sier det de tenker, at de ønsker kutt i sykelønnsordningen, sier stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) i dagens utgave av «Politisk kvarter».

Grande mener nå katta er ute av sekken når det gjelder hva Høyre egentlig mener om sykelønn. Grande mener Nordby Lunde og Høyre ønsker å velte byrden ved sykdom over på dem som har det tøft i arbeidslivet.

– Slike forslag vil øke forskjellene og virke ekskluderende. All erfaring tilsier at det støter folk ut av arbeidslivet. Dette er forslag vi skal gjøre alt for å bekjempe, sier Grande.

I en artikkel i Dagens Næringsliv tar stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde til orde for å kutte i sykelønnsordningen.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) Foto: NRK

– Kombinasjonen av lavere sykelønn, større aktivitetsplikt ved trygd og lavere skatt ved arbeid vil føre til at flere kommer i arbeid, sier Nordby Lunde til avisen.

I første kvartal i år var det sesong- og influensajustert sykefraværet på 6,4 prosent, ifølge SSB. Sykefraværet har ligget stabilt rundt dette nivået de siste fire årene.

Nordby Lunde mener dette er høyt, sammenlignet med andre land. Hun understreker at sykelønnen er fredet ut denne stortingsperioden, de neste tre årene, men mener det er på tide å ta debatten.

Reglene i dag er at det er bedriftene selv som betaler korttidsfraværet opp til 16 dager, og så blar staten opp for sykefravær over lang tid.

– Jeg mener vi må se på helheten, og om det er lurt med karensdager. Vi må se på ytelsesgrad, og innretningen på når arbeidsgiver og så staten tar ansvar. Her må partene i arbeidslivet si hva de ønsker, sier Nordby Lunde.

Bedriftsforbundet og NHO: – Glad for at debatten tas

Både NHO og Bedriftsforbundet, som arbeidsgiverorganisasjoner, er glade for at debatten om sykelønn nå tas blant norske politikere.

Nina Melsom, direktør for område arbeidsliv i NHO, sier til Dagens Næringsliv at dette er et tema de mener er naturlig å ta opp når partene i arbeidslivet skal vurdere resultatene fra regjeringens sysselsettingsutvalg neste år.

Per nå er Venstre det eneste partiet på Stortinget som har programfestet at de vil kutte i sykelønnen. Alle de borgerlige ungdomspartiene krever endringer.

Administrerende direktør i Bedriftsforbundet, Olaf H. Thommessen, mener debatten i for stor grad har dreid seg om langtidsfraværet, som staten betaler for, og for lite om korttidsfraværet, som skaper problemer for bedriftene.

Nylig kom Bedriftsforbundet med en rapport som viste at bedriftene taper 36 milliarder på korttidsfraværet.

– Jeg skal ikke spekulere i om folk skulker jobb eller ikke, men det skal godt gjøres å ikke se en sammenheng mellom en så god sykelønnsordning som vi har og fravær, sier Thomessen.

Solberg: – Vanskelig å finne rettferdig ordning

Heidi Nordby Lunde har nok ikke hele Høyre bak seg med dette forslaget. Til Dagens Næringsliv sier partileder Erna Solberg at det kan bli vanskelig å endre sykelønnsordningen slik at den blir rettferdig.

– Det er vanskelig å finne en ordning som er rettferdig både for dem som ikke har en fleksibel arbeidsplass og de som ikke har det samme kravet til tilstedeværelse. Det store spørsmålet om vi har råd til å ha en så sjenerøs sykelønnsordning som den norske er om vi klarer å få sykefraværet nede på andre måter, sier Solberg til Dagens Næringsliv.