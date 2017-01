– Det vi vurderer er å øke botidskravet, kravet til hvor lenge du må bo i boligen din før du kan få selge den uten å betale gevinstskatt, sier finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Marthinsen.

Idag kan boligselgere innkassere store skattefrie gevinster etter bare å ha bodd i boligen i ett år. Marianne Marthinsen mener det fører til spekulasjon ved at folk kan hoppe fra bolig til bolig.

VG skrev først om det mulige forslaget i Arbeiderpartiets nye stortingsvalgsprogram.

– Dagens krav på ett år er ganske enkelt å omgår for dem som ønsker å kjøpe og selge boliger i høyt tempo, sier Marthinsen som er urolig etter et år hvor prisene i Oslo steg over 23 prosent.

– Tror du at dette vil dempe boligprispresset?

Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge har liten tro på at forslaget vil fungere etter hensikten. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det er jo hensikten med forslaget. Vi ser i hvert fall i storbyområdene hvor det er mange som går inn og kjøper boliger uten at hensikten er at de skal ha et sted å bo. Det bidrar til å presse prisene voldsomt opp. Og det gjør inngangsbilletten for de unge som skal inn i boligmarkedet for første gang dyrere, sier Marthinsen.

Liten effekt

– Dette vil ha liten effekt hvis formålet er å begrense spekulasjon, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Han mener folk som kjøper leilighet nummer to og tre uansett i liten grad flytter dit.

– Men vil ikke en del som nå melder flytting uten å flytte i virkeligheten vil droppe det hvis de må jukse i 2–3 år?

– Kan tenkes, men de fleste vil ikke drive med skatteunndragelse, så det er nok kun et fåtall.

Ønsker innspill velkommen

Finansminister Siv Jensen har allerede strammet inn litt på boliglån for å bremse prisveksten.

– Det aller viktigste vi gjør er å bygge flere boliger. Bare her i Oslo er det nå rekord i igangsettingen av nye boliger. Den nye boliglånsforskriften ble vedtatt rett før jul og vi må la den få virke, men jeg ønsker andre innspill velkommen, sier hun.

– Det viktigste vi kan gjøre er å bygge nye boliger, sier finansminister Siv Jensen. Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

I programforslaget Arbeiderpartiet går også inn for at kommunene skal presses til å tillate at det bygges tetter og høyere rundt kollektivknutepunkter.

– Vi må stille krav til kommunene om boligbygging rundt kollektivknutepunkter for at staten skal bidra til store infrastrukturprosjekter i storbyområdene. For Aps del er det aktuelt å bidra med inntil 70 prosent på de store kollektivprosjektene. Som for eksempel Fornebu-banen. Og Superbuss-prosjektene i Stavanger og i Trondheim. Men da er vårt klare krav til kommunene at de planlegger boligbyggingen nær knutepunktene for at de skal få statlig støtte, sier nestleder og leder av programkomiteen Hadia Tajik til VG.