Ap vil vrake Høyres stortingspresident

Eva Kristin Hansen er Arbeiderpartiets kandidat til stortingspresident-vervet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeiderpartiet stiller med, og stemmer for, egen kandidat til stortingspresident. Kandidaten er Eva Kristin Hansen.

Arbeiderpartiet har allerede bestemt at Hansen, som har representert partiet på Stortinget siden 2005, skal sitte i presidentskapet og i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i kommende periode.

– Vi hadde håpet at Høyre ville fremme en kandidat til vervet som stortingspresident som var samlende. Det valgte Høyre å ikke gjøre, så vi har valgt å fremme Eva Kristin Hansen som vår kandidat til president, sier Støre.

Tradisjonelt har samtlige partier på Stortinget stilt seg bak flertallskandidaten. Likevel avviser Støre at nominasjonen av en motkandidat er del av et politisk spill.

– Det faller på sin egen urimelighet. Det som er uheldig her er at Høyre ikke tok signalet. Det hadde vært godt for Stortinget og den sittende presidenten at man hadde funnet frem til et nytt navn etter så knusende kritikk som et samlet Storting, også Høyre, kom med på tampen av den forrige stortingsperioden, sier Støre.

Kan bli valgt med knappest mulig margin

Høyres kandidat, sittende stortingspresident Olemic Thommessen (H), har hatt fire turbulente år som stortingspresident bak seg. Han har blant annet fått kritikk fra både Riksrevisjonen og mistillitsforslag mot seg for måten han har behandlet en budsjettsprekk i forbindelse med ombygging på Stortinget.

Dette gjorde at flere partier steilet da Høyres stortingsgruppe besluttet å gi Thommessen ny tillit som stortingspresident.

Både Senterpartiet og SV har sagt at de ønsker å bytte ut den sittende stortingspresidenten, og ifølge Aftenposten skal også tidligere støtteparti KrF ha bedt Høyre om utskiftning.

Parlamentarisk leder Trond Helleland (H) har full tillit til Olemic Thommessen (H). Foto: David Krekling / NRK

Det øret har altså Høyre ikke villet høre på.

– Olemic har ledet presidentskapet på en dedikert og god måte. Det har vært krevende saker underveis, og de må både presidentskapet og Stortinget lære av, sa parlamentarisk leder Trond Helleland (H) til NRK da det ble kjent at Thommessen er partiets kandidat.

Det betyr at det ligger an til at den neste stortingspresidenten blir valgt med knappest mulig margin. Spenningen knytter seg blant annet til hvor mange blanke stemmer som blir avgitt, og hvor mange som vil stemme for Arbeiderpartiets kandidat.

Partifelle og kritiker får permisjon under avstemmingen

Michael Tetzschner (H) har permisjon under lørdagens avstemming. Foto: Siv Sandvik / NRK

Én av Thommessens skarpeste kritikere internt er partifelle Michael Tetzschner. Han kommer ikke til å stemme under Stortingets høytidelige åpning lørdag.

– Jeg kommer ikke til å avgi stemme under lørdagens valg. Jeg har søkt og fått innvilget velferdspermisjon fra Stortinget av private årsaker, sier Tetzschner til Dagens Næringsliv.