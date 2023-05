Ap vil vrake fraværsgrensen

AUF-leder Astrid Hoem sier til NRK at det går mot en seier for ungdomspartiet på dette punktet.

– Nå blir det foreslått å erstatte dagens fraværsgrense. Det er et skikkelig stort AUF-gjennomslag som generasjoner med AUF-ere har kjempet for.

Det var VG som omtalte saken først.

Fjerner 10-prosentsgrensen

Fraværsgrensen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016. Målet var å hindre skulking.

Regelen innebærer at elever i videregående ikke får karakterer i et fag hvis de har over 10 prosents fravær. Det var mange unntak under koronapandemien, men regjeringen gjeninnførte fraværsreglene så sendt som i fjor høst.

AUF-leder Astrid Hoem sier vedtaket som skal stemmes gjennom på Ap-landsmøtet innebærer at 10-prosentgrensa skal bort.

– Høyresidens fraværsgrense på 10 prosent skal bort. I stedet skal vi ha et mindre strengt og rigid nasjonalt fraværsreglement, sier Hoem.

MENER REGELEN ER GOD: Jan Tore Sanner i Høyre mener fraværsgrensen har vært vellykket. Foto: Tom Balgaard / NRK

Høyre advarer

Høyre advarer kraftig mot skroting av fraværsgrensen.

– Med dette fortsetter Ap med å reversere en skolepolitikk som har fått fraværet ned, og som bidrar til at flere fullfører. Etter at Solberg-regjeringen innførte fraværsgrensen, har fraværet gått ned med 27 prosent. Samtidig viste sluttevalueringen at elevene lærte mer og var mer til stede, sier skolepolitisk talsperson i Høyre Jan Tore Sanner til NRK.

Vil ha andre regler

Hoem sier Arbeiderpartiet slår tydelig fast at det ikke skal settes en prosentgrense for fravær.

Samtidig vil ikke AUF tilbake til en praksis der det var ulike fraværsregler fra kommune til kommune, og i noen grad fra skole til skole.

– Vi sier ja til et fraværsreglement, men nei til høyresidens fraværsgrense, sier Hoem.

Fraværsgrensa i korte trekk Ekspandér faktaboks Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær. (Kilde: Udir.no)

SVs utdanningspolitiske talsperson Freddy André Øvstegård har også bedt om at dagens fraværsgrense fjernes.

I det enstemmige forslaget «Nærvær og tilstedeværelse» fra redaksjonskomiteen i Arbeiderpartiet står det:

«Arbeiderpartiet er opptatt av elevenes tilstedeværelse og nærvær på skolen, fordi man lærer mer når man er til stede i et klassefellesskap sammen med gode lærere og medelever.

I lys av regjeringens forslag om at alle skal få rett til å fullføre videregående uten tidsbegrensning, er det nødvendig å se på hvordan fraværsreglene skal utformes for fravær og nærvær slik at det henger bedre sammen med framtidas lovverk. Derfor vil Arbeiderpartiet erstatte dagens fraværsgrense i videregående opplæring og innføre et nytt og forbedret nasjonalt fraværsregelverk som gir tydelige rammer for elevenes nærvær i skolen.

Ønsker mindre byråkrati

Et nytt regelverk må være mindre rigid og byråkratisk for skolen, læreren, eleven og dem som skal attestere 208 fraværsmeldinger. Kunnskapsgrunnlaget om fravær og nærvær i grunnskolen er i dag for dårlig.

Derfor ønsker Arbeiderpartiet å styrke innhentingen av kunnskap, slik at vi kan møte utviklingen med ufrivillig skolefravær på en kunnskapsbasert måte (…). Erstatte dagens fraværsgrense i videregående opplæring med et nytt fraværsreglement for nærvær som er mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt gjennomføring i videregående skole. Si nei til fraværsgrense i ungdomsskolen»

Forslaget må fortsatt vedtas formelt på landsmøtet, men det er ventet at det går gjennom.