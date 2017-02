Ap vil ta støtten fra trossamfunn med få kvinner i styrene

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det kommer fram i forslaget til nytt partiprogram, som landsmøtet skal diskutere til våren.

Programkomiteen vil også kreve at trossamfunn som får statsstøtte har demokratisk valgte styrer. Begge forslagene skal gjelde fra 2020, og bare gjelde administrative og økonomiske organer – ikke organer som tar stilling til teologiske spørsmål.

– Teologien er fri, og man har rom for å være konservativ teologisk, men begge kjønn må være representert i de økonomiske prioriteringene, forklarer Hadia Tajik i programkomiteen til NRK.

Uenig om K-en i «KRLE»

Tajik håper imidlertid at en økt kvinneandel i styrene vil få ringvirkninger også på andre områder.

Partiet kommer også med strengere krav til tros- og livsynssamfunn på andre områder:

Religiøse ledere som kommer til Norge må skaffe seg kunnskap om rådgivning om vold i nære relasjoner.

Åpenhet om pengegaver og annen materiell støtte fra utlandet.

Sikre at skilsmisse blir respektert.

Et mindretall i programkomiteen ville også fjerne kristendom fra navnet til KRLE-faget, for å gjøre livssynsundervisningen på skolen mer inkluderende. Mani Hussaini og Anniken Huitfeldt har imidlertid ikke fått med seg resten av komiteen i dette forslaget.

Åpner for tredje kjønn

Da Venstre i april foreslo å innføre et tredje juridisk kjønn, var det bare SV og MDG på Stortinget som støttet forslaget. Det kan imidlertid endre seg nå, for programkomiteen skriver at «vi skal vurdere å innføre en tredje kjønnskategori».

– De menneskene som verken definerer seg som mann eller kvinne vil nå få en juridisk mulighet til å få et tredje kjønn, sier AUF-leder Mani Hussaini til NRK.

– Hva innebærer det å få en juridisk mulighet til et tredje kjønn?

– Jeg mener alle mennesker skal få mulighet til å leve ut sin identitet og da må man tilpasse lovene til virkeligheten og ikke omvendt.