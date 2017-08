Ap vil stoppe salg av Telenor-aksjer

Det borgerlige flertallet på Stortinget besluttet å gi regjeringen lov til å redusere statens eierandel i Telenor fra over 50 prosent til 34 prosent allerede i 2015. Siden den gangen har partileder Jonas Gahr Støre (Ap) vært klar på at han mener nedsalg er uklokt.

Nå går han enda lenger.

Hvis det blir regjeringsskifte til høsten lover Støre at Høyre, Frp og støttepartiene KrF og Venstre kan skyte en hvit pinn etter aksjesalget. Den beslutningen skal Støre personlig sørge for å reversere.

– Gir større innflytelse

Ap-lederen mener staten bør eie over 50 prosent av aksjene.

– Du har større innflytelse dersom du har et flertall av aksjene i selskapet. Det mener jeg er nødvendig. Selger vi, er det stor sjanse for at det blir utenlandske eiere, eller at ulike fond kjøper seg inn. Da kan den industrielle utviklingen bli svekket, sier Støre.

I april brukte Støre deler av landsmøtetalen sin til å advare mot Høyres iver etter å selge unna statlig eierskap.

– Høyre er nå så ivrig på å selge unna verdier, at det er dager jeg er redd for at de vil selge Kåre Willoch, sa Støre til latter fra salen.

Nikolai Astrup i Høyre sier det er viktig å beholde et statlig eierskap i Telenor, men sier det er viktig at man har fleksibilitet til å justere eierskapet. Foto: Trond Vestre / NRK

Astrup ler ikke

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, synes verken kritikken eller utspillet er spesielt morsomt. Han synes heller ikke det er spesielt treffsikkert blant annet fordi Høyre alltid vil beholde en statlig eierandel for å sikre at hovedkontoret blir værende i Norge.

– Vi kommer aldri til å foreslå nedsalg som truer det, sier han, og påpeker samtidig at det er viktig at staten har fleksibilitet hvis selskapet kommer i en situasjon der det er nødvendig å gjøre mindre endringer i eierskapet.

– Staten må, som profesjonell forvalter av eierskapet, ha den muligheten, sier Astrup.

Han mener det kan få konsekvenser å trekke tilbake fullmakten slik Støre foreslår.

– Det gir staten som eier mye mindre fleksibilitet dersom selskapet skulle havne i en situasjon det er strategisk riktig for staten å redusere sin eierandel.