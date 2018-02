Ap vil kaste spillselskaper ut av Oljefondet

– Vi ser at spillselskapene har en veldig aggressiv markedsføring mot det norske markedet på et produkt som ikke er lov å omsette i Norge.

Det sa finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud (Ap) på Politisk kvarter i NRK P2 onsdag.

Derfor har Ap og KrF fremmet et lovforslag på Stortinget for å hindre utenlandske spillselskaper i å operere i Norge (se faktaboks)

Her er forslaget om spillselskap fra Ap og KrF: Ekspandér faktaboks Ap og KrF har fremmet følgende representantforslag for Stortinget: Stortinget ber regjeringen stanse pengespill hos uregulerte pengespillselskaper ved å blokkere nettsidene deres samt hindre nedlasting av spilling via apper. Stortinget ber regjeringen få fortgang i arbeidet med å gi Lotteritilsynet mulighet til å kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til uregulerte spillselskaper og betalingsleverandører. Stortinget ber regjeringen få fortgang i arbeidet mer å gi Lotteritilsynet mulighet til å pålegge bankene å avvise transaksjoner til uregulerte spillselskap. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av krav om registrert spill knyttet til alle digitale pengespill. Stortinget ber regjeringen vurdere sterkere begrensninger på reklame for lovlige pengespillaktører samt vurdere om andre målemetoder enn pengebruk må brukes i reguleringen av omfanget. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi Lotteritilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på forbudet mot markedsføring av uregulerte pengespill. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at Lotteritilsynet skal få utvidet mulighet til å granske saker, blant annet med tilgang til offentlige registre, og til å kreve fremlegging av opplysninger fra aktører som helt eller delvis medvirker til markedsføring eller gjennomføring av uregulerte pengespill. Stortinget ber regjeringen utrede grunnlaget for å trekke Statens pensjonsfond utland (SPU) ut av pengespillselskaper med sikte på en vurdering i forbindelse med den årlige forvaltningsmeldingen om fondet. Kilde: Stortinget.no

Ett av forslagene er å utrede om Oljefondet skal tvinges til å kaste gamblingaksjene ut av fondet.

Det får Høyre til å steile.

Asheim: – Frykter konsekvensene

Henrik Asheim (H) mener politikerne ikke skal legge for mange føringer på hva Oljefondet kan investere i. Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Finanspolitisk talsperson og leder i finanskomiteen på Stortinget, Henrik Asheim, fra Høyre sier han misliker fremgangsmåten til Ap.

– Jeg frykter konsekvensene. Dette forslaget kommer over bordet som et representantforslag i kultur- og familiekomiteen uten at man har utredet det først, sa Asheim.

Han mener fremgangsmåten kan åpne for en særdeles krevende situasjon for Oljefondet dersom:

Helse- og omsorgskomiteen krever å trekke alle investeringer i alkoholselskaper.

Utenrikskomiteen krever at fondet skal selge alle statsobligasjoner i Russland.

– Hele poenget er at fondet skal skape mest mulig gevinst og spre investeringene mest mulig. Når det hele tiden kommer forslag om hva vi skal trekke oss ut av så blir det færre sektorer å investere i, og det vil øke risikoen for å tape store beløp, sier Asheim.

Han mener det vil gi en svært uansvarlig forvaltning av Oljefondet.

Aasrud: – Etisk uforsvarlig markedsføring

Aasrud er helt uenig i at forslaget vil føre til uansvarlig detaljstyring av fondet fra politikernes side. Hun sier det spesielle med spillselskapene er:

at virksomheten spillselskapene driver er ulovlig i Norge.

at spillselskapene bruker store summer på å reklamere for spill som er ulovlige i Norge rettet mot norske brukere.

at spillselskapene benytter seg av det Aasrud mener er en svært aggressiv markedsføring mot det norske markedet.

– Vi ønsker at Norsk Tipping skal ha enerett på pengespill i Norge så overskuddet kommer frivilligheten til gode. Når ser vi stadig mer aggressiv markedsføring som er etisk uforsvarlig. Derfor ber vi, sammen med KrF, regjeringen utrede om man skal trekke spillselskapene ut av Oljefondet. Vi har ikke sagt at det skal skje over natten, men ber om en vurdering så vi kan diskutere dette i forbindelse med den årlige meldingen om fondet som kommer til Stortinget, sa Aasrud.