– Nå sliter mange bedrifter, vi stiller opp for dem med fellesskapets penger. Hvis en bedrift får støtte av staten må eierne forplikte seg til at det ikke tas store utbytter til eierne før man har gjort opp med fellesskapet, sier Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet.

Han peker på at det er fremtidige generasjoners pensjonspenger det nå tas av.

– Da er det rimelige at det settes en grense for hva eierne kan ta av store utbytter. De som får denne hjelpen må vise måtehold og solidaritet med fellesskapet tilbake, påpeker Støre.

Stortinget ble mandag enige om en krisepakke til næringslivet i forbindelse med at koronaviruset har skapt stor uro og usikkerhet om utviklingen i økonomien.

Søndag møtte Jonas Gahr Støre (Ap), Siv Jensen (FrP) og Audun Lysbakken (SV) statsminister Erna Solberg for å komme med sine innspill til krisetiltakene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen har kommet med en låne og garantiordning på hele 100 milliarder kroner til næringslivet for å avhjelpe de store problemer som selskapene nå får.

Torsdag denne uken skal Stortinget bli enige om flere tiltak for å demme opp for den økonomiske krisen som koronaviruset skaper i næringslivet.

Må vise måtehold

Ap ønsker klare regler overfor de bedriftene som nå får hjelp, og håper å få støtte for forslagene i Stortinget.

Partiet ønsker at selskaper må signere på avtaler om å ikke gi ut store utbytter og bonuser når de får statsstøtte.

– Vil dere forby at det gis ut store utbytter og bonuser?

– Nei, men det må settes en grense. Det kan ikke være slik at fellesskapet tar nedsiden, mens selskapene og eierne tar oppsiden, sier Støre.

– Frykter du at mange vil utnytte støtten?

– Det er viktig å presisere dette. Vi stiller opp for bedriftene og da er det viktig at bedriftene viser måtehold og solidaritet. Dette må Stortinget være med å vedta, sier Støre.

Frp advarer mot å sette utbytteregelverket i spill

Ap og Frp støttet ikke det første forslaget til krisepakke som regjeringen la frem forrige uke.

Denne gangen er ikke de to partiene enige kravene som skal stilles til næringslivet som får over 100 milliarder i krisestøtte. Fremskrittspartiet mener at Ap går for langt i kravene.

Tidligere finansminister Siv Jensen er kritisk til Ap sitt forslag og mener Stortinget heller bør send et signal til bedriftene om at de ikke må utnytte ordningen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg tror ikke at bedrifter vil dele ut store utbytter og gi fete bonuser bare for å ha det gøy. Mange bedrifter har nok med å holde hodet over vannet og sliter med å redde virksomheten fra å gå konkurs. Det er ikke heldig at man nå skaper usikkerhet om utbytteregelverket, sier Frp leder Siv Jensen.

Den tidligere finansministeren mener Aps forslag om utbyttebegrensing vil føre til at det kan bli vanskeligere og dyrere for bankene å hente kapital i utlandet for å gi mer lån til kriserammede bedrifter.

– Mange selskaper er organisert i konsern. Det betyr at de kan ta ut utbytte i en bedrift for å styrke likviditeten i en annen del av konsernet. Og mange der ute må ta ut utbytter for å betale formuesskatt til staten. Jeg trodde at en kapitaleier som Jonas Gahr Støre visste dette, sier Jensen.

Hun mener at Stortinget bør sende et signal til bedriftene om at de må være musikalske og ikke utnytte ordningen, men vil likevel ikke støtte Aps forslag.

– Jeg vil advare mot at man setter utbytteregelverket i spill. Ap bør være opptatt av å redde bedriftene fremfor å drive spill, sier Siv Jensen.

