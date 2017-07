Ap vil ha mindre outsourcing av IKT-tjenester

– Vi er dypt skeptiske til omfanget outsourcing har fått og at det brukes så ukritisk, sier nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet til NRK.

Outsourcing eller utflagging innebærer at selskaper setter ut deler av virksomheten til andre bedrifter, gjerne i utlandet. Formålet er å spare penger og å slippe å ansette medarbeidere innen et fagområde.

Nå lover Tajik en full gjennomgang – og større begrensninger knyttet til cybersikkerhet innen alle sektorer – dersom Ap får tilbake regjeringsmakta.

– Det handler om å sikre norske interesser, og sikre at beredskapen og sikkerheten er god, sier Tajik.

Flere avsløringer

Bakgrunnen er flere saker der utflagging av IKT-tjenester har satt sikkerheten i fare, den seneste avsløringen er fra nabolandet vårt.

MONGSTAD: Da en indisk IT-arbeider stanset produksjonen på Mongstad på grunn av en tastefeil, oppdaget Statoil at outsourcing til India hadde satt sikkerheten i fare. Foto: Statoil

Kompetanse og sikkerhetskultur

Tajik sier kjørereglene i sikkerhetsloven er klare, men at sakene over viser at det likevel er forbedringspotensial.

– Det kan skorte på kompetansen, det kan handle om sikkerhetskultur. Det er slike ting vi vil avdekke, sier hun.

Hun sier utflagging i større grad må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og at kravene til sikkerhetsklarering må bli sterkere dersom man sier ja.

– Vil det bli mindre outsourcing med Ap i regjering?

– Ja, i praksis vil det bety mindre outsourcing, sier Tajik.