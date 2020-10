Tidligere Arbeiderpartiveteran Jan Bøhler meldte i dag overgang til Senterpartiet og har sagt ja til å stille stortingslisten til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år.

Steinar Saghaug i Oslo Ap bekrefter til NRK at han og flere andre jobbet for at Jan Bøhler skulle få en plass på Aps liste til stortingsvalget neste år, via en 5. plass på Oslo Aps liste.

Ifølge Saghaug var det en reell mulighet for at det kunne skje, men han sier at Bøhler ikke var interessert i å diskutere denne muligheten.

En 5. plass ville slik meningsmålingene ser ut i dag, være en kampplass på stortingslista til Oslo Ap.

Bøhler sier til NRK at dette er noe han ikke har oversikt over, og ikke har noe med å gjøre.

– Jeg håper vi kan skilles som venner og ønsker de lykke til, sier han.

I samtaler med flere partier

Bøhler skal også ha vært i samtaler med Pensjonistpartiet, og vurderte også å stille egen liste, før han meldte overgang til Senterpartiet, skriver VG. Lokallagsleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag, Harald Fagervold, bekrefter til NRK at han selv tok kontakt med Bøhler.

– Vi snakket litt fram og tilbake og avtalte et møte på Furuset i Oslo, ikke så lenge etterpå. Så reiste jeg ned dit og møttes fysisk på Furusetsenteret i Oslo.

Dette skal ifølge Fagervold ha skjedd i slutten av juli. Etter dette skal de ha holdt kontakten, og snakket om at navnet Pensjonistpartiet ikke var det beste.

– Men pensjonistpartiet hadde et landsmøte foran seg, og på agendaen sto det muligheten for å bytte navn fra pensjonistpartiet til generasjonspartiet, sier han.

Det ble derimot ikke holdt landsmøte, men heller et møte med kun fylkesledere. Navnebyttet ble dermed ikke tatt opp.

Ifølge Fagervold hadde han blitt informert om at Bøhler hadde flere friere på banen. Han opplyser at han ble informert i går om han hadde tatt en avgjørelse som skulle offentliggjøres i dag. At Bøhler meldte overgang til Senterpartiet fikk han først vite i dag.

I debatten bekrefter Bøhler at han hadde samtaler med partiet og fikk vite hva de står for, men at det ble ikke aktuelt å gå videre på.

Saghaug: – Jobbet for Bøhlers renominasjon

Samtidig som Bøhler var i samtale med andre partier skal flere av Bøhlers allierte i Oslo Ap ha jobbet med å få han inn på partiets liste, ifølge Steinar Saghaug i Oslo Ap.

Han sier at han sammen med mange andre ville at Bøhler skulle fortsette på Stortinget for Arbeiderpartiet.

– Vi gikk så langt som å koble han opp mot sentrale personer i Oslo Arbeiderparti. Raymond Johansen for eksempel, som var villig til å stille opp med en åpen hånd og kaffekopp for å avklare hva er det Jan sliter med, sier Saghaug og legger til:

– Vi snakket til og med da om å finne plass til Jan Bøhler på lista. Jan Bøhler har avvist absolutt alt sammen. Og parallelt med dette har han slik jeg opplever det drevet et dobbeltspill hvor han da har snakket med Senterpartiet og stille på den lista samtidig som vi har jobbet med at han skal inn på Aps liste.

Ifølge Saghaug var det snakk om at Bøhler skulle stå på en femteplass på lista, men at dette ble avvist av Bøhler.

Saghaug kalte Bøhler tidligere i dag «den største svikeren han har opplevd i politikken gjennom mer en femti års medlemskap i Arbeiderpartiet» i en post på Facebook.

Steinar Saghaug har hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet.

– Jeg la meg i går kveld med en melding fra Jan Bøhler som ikke var i nærheten av å antyde noe av det som kom til å skje i dag. Jeg våknet til det jeg opplevde som et sjokk og en forferdelig ubehagelig opplevelse av at her er det en som har lurt meg. Jeg har jobbet for Jan Bøhler og hans renominasjon helt siden han selv reiste spørsmålet i sommer, sa Saghaug på Dagsnytt atten.

Mange reaksjoner

Saghaug er ikke den eneste i Oslo Arbeiderparti som har reagert på overgangen. Andreas Hasle som sitter i Oslo bystyre sier han er skuffet.

Andreas Hasle som sitter i Oslo bystyre er skuffet over at Bøler forlater Arbeiderpartiet.

– Jeg er både dypt skuffet og sjokkert over at han velger å svikte oss etter så mange år i tillitsverv i Oslo Ap. Han har vært med over 30 år i betrodde posisjoner, så forlater han oss nå. Det er både skuffende og sjokkerende, sier han til NRK.

Tidligere statsråd og stortingsrepresentant for Ap og Oslo Ap, Thorbjørn Berntsen tar også et nådeløst oppgjør med Bøhler.

Ap-veteran Thorbjørn Berntsen kaller overgangen et svik.

– Dette er et rent svik fra Bøhler. Men jeg er ikke overrasket. Jeg har kjent ham i mange år, men nå driter han i eget reir. For Bøhler handler det tydeligvis ikke om politikk lenger, men egen posisjon, sier Berntsen til NRK.

Etter pressekonferansen torsdag ble Bøhler bedt om å kommentere kritikken fra sine tidligere partifeller.

– Jeg kommer ikke til å begynne med noen intern gnaging. Hvis de vil holde på med den type argumentasjon nå, så vil jeg bare si til dem at jeg håpet vi skulle skilles som venner. Jeg ønsker dem lykke til. Jeg har hele mitt politiske liv jobbet for saker og for velgerne, ikke som en partisjåvinist.

Støre: – Synd han melder seg ut

Partileder Jonas Gahr Støre i Ap sa tidligere i dag at de har visst at Bøhler ikke tar gjenvalg for Oslo Arbeiderparti og at han synes det er synd at han melder seg ut av partiet.

Til TV 2 sier han at han tar avstand til upassende uttalelser fra partimedlemmer.

– Sånne ord kan man ikke bruke. Det tar jeg avstand fra og det har jeg sagt klart fra om i partiet, sier Ap-lederen til kanalen.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han kan forstå at folk er lei seg.

– Det må jeg bare ha respekt for. Så synes jeg en del av ordbruken i dag har vært litt vel hard. Partier er ikke et mål i seg selv, det er bare et middel for å få gjennomslag for saker.

Meldte overgang til Senterpartiet

Bøhler skrev selv på sin Facebook-side i morges at han har takket ja til førsteplassen på Oslo Sps stortingsliste i 2021.

– Jeg har snakket mye med Trygve Slagsvold Vedum og Bjørg Sandkjær, som er leder i Oslo Sp, og deres nominasjonskomite om dette i det siste. De ønsker å støtte den ombudsrollen som jeg står for som politiker. Jeg har derfor sagt ja til å bli foreslått på førsteplass på stortingslista til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år, skrev Bøhler.

På en pressekonferanse klokken 11 ble Bøhler presentert som Oslo Sps førstekandidat.

Vedum skrøt da av Bøhler sin evne til å være nær folk.

– Det som har vært noe av det fineste med å jobbe med Jan, jeg har jo kjent Jan nå siden 2005, det er evnen til å være nær folk i praksis. Deler av Oslo har store utfordringer med kriminalitet blant unge. Jan kjenner folka på begge sider. Vi deler synet på at politikere skal løfte vanlige arbeidsfolk, i sum kan vi bli et sterkt lag, både for landet vårt og for Oslo, sier Vedum.