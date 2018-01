Ap-varslere kritiserer medietrykket de ble utsatt for

I kronikken skriver varslerne at de ikke var forberedt på medietrykket som fulgte da varslene mot Trond Giske ble kjent.

«Medietrykket utgjorde en tung ekstrabelastning i en periode som allerede var svært krevende. Det var tydelig at det foregikk en kamp om historiefortellingen, og at enkelte var villig til å ta alle midler i bruk», skriver de.

Kronikken er skrevet anonymt, men Aftenposten opplyser at de kjenner til identiteten til forfatterne.

Journalister oppga identiteten

De skriver at rett etter at Trond Giske hadde blitt orientert om varslernes historier og identitet, ble en av varslerne kontaktet av en avis. Etter det ble alle de tre varslerne kontaktet av journalister som hadde fått informasjon om hvem varslene kom fra. Ingen av dem valgte å svare på henvendelsene.

«Én journalist ringte en ansatt i Arbeiderpartiet og oppga navnet til to av oss. En ringte direkte til et familiemedlem. Én orienterte en varsler om identiteten til en annen varsler. Én ringte rundt til partifeller og spurte om de kjente til innholdet i varselet fra en av oss.»

I kronikken ber de mediene om å være bevisst på «hvor langt de bør gå i jakten på nye oppslag», og advarer:

«Dersom offentligheten skal ha rett til å vite alle detaljer i slike saker, vil misbruk av maktposisjoner lett kunne fortsette, fordi belastningen ved å si fra blir altfor stor.»

– Kildevernet er absolutt

NRKs nyhetsredaktør, Alexandra Beverfjord, sier at hun har forståelse for at medietrykket har vært ubehagelig for varslerne.

– Vi har grundige etiske vurderinger før hver eneste publisering. Det er et krevende tema, men det er et tema som vi har hatt stor oppmerksomhet rundt over lang tid. Jeg forstår medietrykket de opplever, men vi må både ta hensyn til de som varsler, og opptre riktig opp mot dem det varsles om, sier hun.

Beverfjord sier at kildevernet hos NRK er absolutt, og at NRK ikke kjenner seg igjen i påstandene om å ha brutt kildevernet eller å ha bidratt til å gjøre varslernes identitet kjent for andre.

Aftenposten har snakket med flere andre redaktører om varslernes kritikk. Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, sier til avisen at han også forstår at medietrykket har vært ubehagelig for kvinnene.

– Men en sak som gjør at nestlederen i Arbeiderpartiet må trekke seg, fører nødvendigvis til stor offentlighet, sier han.