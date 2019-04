Mandag ble Trettebergstuen (37) innstilt som ny leder av Aps kvinnenettverk, når Anniken Huitfeldt til helgen går av etter ti år i vervet.

Bak innstillingen står en formelt enstemmig valgkomité.

Det faller i svært dårlig jord hos en av kvinnene som leverte et varsel om Trond Giske.

– Etter et år med #metoo får vi muligheten til å velge en ny leder av kvinnenettverket. Valgkomitéen i Arbeiderpartiet innstiller på ei som har valgt å være taus hele året, til tross for at hun er likestillingspolitisk talsperson i partiet. Først når posisjonen som leder av kvinnenettverket åpnet seg for noen uker siden, velger hun å ta tydelig avstand fra Trond Giske, skriver Line Oma på sin egen Facebook-side.

– Jeg forventer mer

NRK har vært i kontakt med Oma, som ikke hadde tid til å utdype sin tekst på Facebook.

I dag er hun bydelsutvalgsleder for Arbeiderpartiet i Gamle Oslo.

INNSTILT: Anette Trettebergstuen er innstilt av valgkomiteen som ny leder av Aps kvinnenettverk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I Facebook-posten hvor hun går ut mot Trettebergstuen som ny leder av kvinnenettverket, vedgår Oma at hun selv var med på å klappe inn Trond Giske som nestleder i 2015, men at hun denne gangen vil si ifra om at hun ikke er imponert over valgkomiteens innstilling.

– Jeg forventer mer. Norges store folkeparti, likestillingspartiet, klarer altså ikke å finne en bedre kandidat til ledervervet i kvinnenettverket. Jeg forventer at likestillingspolitisk talsperson og leder av kvinnenettverket i Arbeiderpartiet er klinkende klar og stødig i likestillingskamper som #metoo har vært. Derfor har ikke Anette Trettebergstuen min tillit i dag.

Tajik taus om Trettebergstuen

På spørsmål fra NRK om Hadia Tajik er komfortabel med instillingen av Trettebergstuen, svarer Aps nestleder:

– Det er valgkomiteen som innstiller folk til ledelsen og sentralstyret, Og så er det landsmøtet som tar stilling til det.

– Men hva mener du?

– Det er nå sånn at det er valgkomiteen sitt privilegium å innstille, og det er landsmøtet sitt privilegium å velge. All erfaring tilsier at hvis partiledelsen prøver å legge seg opp i det, ja, så trenger ikke det nødvendigvis å ende spesielt godt, svarer Tajik.

– Vil ikke det svekke Trettebergstuens kandidatur at hun blir motarbeidet så å si av en av varslerne?

– Det er nå en gang sånn at når man blir innstilt til denne type verv, så vil det kunne skape diskusjoner. Det tror jeg flere av oss, i ulike sammenhenger, har opplevd. Det som til syvende og sist vil avgjøre hvilken tillit man har i det vervet, handler om hvordan man skjøtter de oppgavene som det vervet innebærer.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommenterer kritikken fra Oma slik:

– Det har hun rett til å si. jeg synes Anette Trettebergstuen har svart veldig godt for sin egen del. Det er ikke noe jeg har ytterligere kommentarer til.

– En utskjellende telefon

I Facebook-innlegget til Oma lenker hun også til en VG-sak fra juni 2018. Der omtaler VG at Oma trakk et intervju med NRK hvor hun kritiserte Aps metoo-håndtering og likestillingspolitikk, etter å ha blitt kontaktet av Anette Trettebergstuen.

Til Dagbladet i dag forteller Line Oma om opplevelsen av telefonsamtalen fra Trettebergstuen etter intervjuet.

– Det var en utskjellende telefon, som jeg ble fysisk dårlig av. Det er det jeg sitter igjen med som Trettebergstuens bidrag i metoo-året. Som likestillingspolitisk talsperson kunne hun i stedet bidratt med støtte, tydelighet og til å plassere skapet der det skal stå, skriver Oma i en tekstmelding til Dagbladet.

– Jeg deltok aktivt

Trettebergstuen sier til Dagbladet at hun ikke kjenner seg igjen i samtalen slik Line Oma beskriver den.

– Jeg skjelte ikke ut Line Oma. Vi snakket rolig sammen og jeg oppfattet heller ikke at hun syntes samtalen var ubehagelig. Jeg gjorde egentlig som jeg pleier å gjøre hvis en partifelle kritiserer politikken jeg har ansvar for, jeg plukker opp telefonen og prater heller direkte med personen, sier Trettebergstuen.

Hun påpeker også overfor Dagbladet at hun var i mammapermisjon store deler av fjoråret.

– Jeg ser at hun sier jeg var stille, men jeg deltok aktivt i den offentlige debatten om metoo fra metoo begynte å rulle til i dag. Jeg støttet bevegelsen og fremmet politikk på Stortinget. Hadde jeg ikke vært i mammapermisjon store deler av året hadde jeg garantert bidratt enda mer i den offentlige debatten om politikken rundt metoo, sier Trettebergstuen.

Hun sier at hun ikke kommenterte enkeltvarsler i Ap, men at beskjeden fra organisasjonen var at man ønsket ro, og at ledelsen skulle håndtere varslingssakene offentlig.

Støtter Trettebergstuen

NRK har vært i kontakt med Omas lokallagsleder Frode Jacobsen, som leder Oslo Aps delegasjon på landsmøtet til helgen.

Han varsler at fylkeslaget vil stemme for Anette Trettebergstuen som ny leder av kvinnenettverket.

– Oslo Ap har vært representert i valgkomiteen og slutter oss til den enstemmige innstillingen, sier Jacobsen.

NRK har vært i kontakt med Trettebergstuen som viser til uttalelsene hun har gitt Dagbladet.