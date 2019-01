Ap-utvalg vil fjerne lekser

– Min mor er lærer, så jeg fikk masse god hjelp hjemme, men det er veldig mange foreldre som ikke er pedagoger. Hvis vi virkelig mener at alle barn skal ha de samme mulighetene, må det også gjelde lekser, sier Hoda Imad.

SKOLELEKSER: – Leksene kan gjøres i timen. Da blir ikke lekser slik vi tradisjonelt tenker det som ekstraarbeid, men som mengdetrening, sier Ap-politiker Hoda Imad. Foto: NRK

Hun er leder i Akershus Arbeiderparti.

Imad var blant de 13 av 15 i Aps skoleutvalg som stemte for å avskaffe dagens ordning med hjemmelekser, og heller gi elever oppgaver å løse på skolen.

– Det er skolens hovedansvar at elevene skal føle mestring og glede med skolen, sier Imad.

Hvilke trinn leksefri skal gjelde for har utvalget ikke tatt stilling til.

Ifølge Imad er det i dag et sterkt behov for at elevene får bedre leksehjelp på skolen, uten at innføring av «skolelekser» skal innebære at skolehverdagen blir lengre.

– Jobber bedre hjemme

I 7. klasse på Singsaker skole i Trondheim jobber elevene en god del med lekser hjemme.

De siste ukene har hatt lekser i et samfunnsfagprosjekt om oppdagere, i tillegg til mattelekser, engelskgloser og leselekser, forteller Audun Meyer Nygård, Henrik Vesterbekkmo og Tuva Saltnesand.

HJEMMELEKSER: Mange elever er avhengig av foreldrenes hjelp når leksene blir for vanskelige. Foto: Frank May / NTB scanpix

Leksene ser ikke sjuendeklassingene på som en ulempe. Tvert imot får det dem til å holde seg skjerpet i skoletimene, forteller de tre.

– Lekser er bra fordi da får vi repetisjon. Og når man har lekser, må man følge med i timen, sier Henrik.

De mener at det også kan være enklere å konsentrere seg hjemme enn på skolen.

– Det er noe annet enn på skolen. På skolen kan vi bråke litt noen ganger, og jeg tror at jeg egentlig får til å jobbe bedre hjemme alene i et helt stille hus, enn på skolen, sier Tuva.

– Å lure seg selv

FORSVARER LEKSER: Aps stortingsrepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Martin Henriksen, mener lekser har noe godt for seg om de ikke tar for lang tid eller er for vanskelige. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Gode lekser, som elevene mestrer og ikke tar for mye tid, bidrar til bedre læring, mener Martin Henriksen, som er Aps stortingsrepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Han var en av to i utvalget som stemte nei til forslaget om leksefri.

– Ikke minst er lekser viktig for at foreldrene skal ha god oversikt over hva barna deres gjør på skolen.

Ifølge Henriksen ønsker han heller å fjerne de «dårlige» leksene og innføre nasjonale standarder for hva som er «gode» lekser som bidrar til bedre læring.

– Kan ikke leksene bidra til å opprettholde sosiale forskjeller?

– Jeg tror det er å lure seg selv å tro at å fjerne lekser også fjerner de sosiale forskjellene. Forskninga tyder på at de ressurssterke foreldrene uansett vil følge opp sine barn, mens de ressurssvake foreldrene mister tilknytninga til skolen, sier Henriksen.

Ikke Støres standpunkt

Det er Aps landsmøte som til slutt bestemmer om leksefri blir partiets formelle skolepolitikk. Torsdag overleverte oppvekstutvalget sine råd til Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg mener flertallet har en del viktige poenger, selv om jeg ikke skal si mitt standpunkt, sier Støre til NRK.

Støre tror partiet blir enig om å innføre mer lekseveiledning på skolen, og at det som skal skje i hjemmet handler om repetisjon.

Han mener gammeldagse lekser har mange svakheter.

– Det å sitte hjemme med vanskelige oppgaver du ikke forstår, gjør elevene veldig avhengig av foreldrene. Det kan jo også hende at foreldrene heller ikke forstår. Det er oppskrift på noe som ikke er bra.