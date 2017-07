Ap tviler på om fraværstallene er reelle

– Min konklusjon er at det fungerer.

Det sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om fraværsgrensen da NRK intervjuet ham etter onsdagens presentasjon av tallene fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Det betviler Arbeiderpartiet.

–De fremstiller det som om det er tall som viser faktisk fravær, men det man ser på statistikken er at de viser hvor mye elevene får ført på vitnemålet, påpeker Martin Henriksen (Ap) i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Henriksen mener regjeringens presentasjon har et overdrevent fokus på dokumentert fravær, og at det ikke finnes dokumentasjon for at det reelle fraværet har falt så dramatisk.

Sterkere krav til dokumentasjon

Kunnskapsdepartementet presenterte søndag en rapport som viser 40 prosent nedgang i fraværet på vitnemålet til elevene som gikk ut i skoleåret 2016/2017. Dette forklarer regjeringen som en positiv konsekvens av fraværsgrensa.

Den gjør at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag ikke får karakter i faget. I enkelte tilfeller opptil 15 prosent kan rektor bruke skjønn.

Kan man dokumentere fraværet med for eksempel en legeerklæring, blir fraværsdager strøket. Det som ikke blir strøket blir stående igjen på vitnemålet.

Selv om rapporten viser at fraværet på vitnemålet til norske elever har sunket, mener derfor Henriksen at det ikke er sikkert det faktisk er mindre reelt fravær.

– Det er ikke rart at det dokumenterte fraværet går ned når det er et sterkere krav om dokumentasjon av fravær, men det fare for at elever som sliter og ikke er like ressurssterke faller utenfor statistikken, sier han.

IKKE PERFEKT: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det kan hende at det reelle fraværet ikke har sunket med 40 prosent. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ikke perfekte tall

Da NRK snakket med Røe Isaksen tidligere på dagen, erkjente kunnskapsministeren at det reelle fraværet kan være lavere fordi flere har oppsøkt legen og fått dokumentert fraværet sitt enn tidligere.

– Det kan selvfølgelig hende. Det er en rekke detaljer som disse tallene ikke gir et fullt og helt svar på, og det er en av grunnene til at dette skal forskes på, sier Røe Isaksen, og viser til delrapporten som skal leveres til høsten.

Røe Isaksen mener likevel at rapporten fra Udir viser at fraværsgrensen har livets rett, da fraværet går ned i alle fylker, og fordi det ikke finnes noen statistikk som viser at frafallet har økt.

– Spådommene om at dette ville føre til et massivt frafall stemmer ikke, sier kunnskapsministeren.