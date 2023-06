Ap-toppene til Solberg: Vis kortene dine!

Sammen med de to nye nestlederne Jan Christian Vestre og Tonje Brenna møter han NRK i Slottsparken, kun en liten rusletur unna statsministerboligen.

Aps ledertroika mener Høyre og Erna Solberg har sluppet altfor billig unna med kritikken av regjeringens oljepengebruk i revidert nasjonalbudsjett.

– De får melde kortene sine. For det er en ærlig sak å ville bruke penger på en annen måte. Men hvis de mener at vi har vært for rause, så får de jo peke på hvor man skal gi mindre penger i den situasjonen som er nå, sier Støre til NRK.

– Så din korte oppfordring til Erna er?

– Vis kortene og fortell hvor du vil kutte. Det er en ærlig sak – så får vi en diskusjon om det!

Erna-kritikk

Også i Stortinget har Høyre og Erna Solberg poengtert at regjeringen snakker annerledes om oljepengebruk nå enn i høst, da budskapet var at statsbudsjettet måtte være stramt for å dempe prisvekst og rentesjokk.

Nå skal det brukes mye mer penger i revidert nasjonalbudsjett, 56 milliarder kroner for å være nøyaktig.

Tiden for det som blir definert som trygg økonomisk styring, er åpenbart forbi, slo Erna Solberg fast da hun nylig kritiserte Støre i Stortinget.

SLÅR TILBAKE: Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Høyre må forklare bedre hva de vil bruke mindre penger på i år. Foto: Mats Rønning / NRK

Men Støre slår tilbake:

– Det er fortsatt et stramt opplegg vi legger frem. Det vi gjør nå, er å betale for helt nødvendige regninger, sier Ap-lederen, og fortsetter:

– Hvis vi ikke hadde gjort det, måtte man øke skattene kraftig. Eller kutte i velferden, si opp folk i sykehus og politiet og skolen. Det vil ikke vi, sier han.

Nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna følger opp:

– Hvis vi ikke hadde brukt noe mer penger i revidert nasjonalbudsjett, hadde vi endt opp med et budsjettopplegg som var for stramt, altså vi måtte begynne å si opp folk, forklarer hun.

– Vårt opplegg er ansvarlig, Høyres opplegg er foreløpig uavklart. De må fortelle hvor de har tenkt å kutte hvis de verken har tenkt å øke skattene eller bruke mer oljepenger.

ANSVARLIG: Ap-ledelsen forsvarer økt oljepengebruk i revidert nasjonalbudsjett – og lurer på hvor Høyre har tenkt å kutte. Foto: Mats Rønning / NRK

– Det er ikke stramt

På valgkampturné i idylliske omgivelser i Rosendal Kvinnherad kommune i Vestland rister Høyre-leder Erna Solberg på hodet av kritikken fra Ap-toppene.

Hun minner om at alle Høyres prioriteringer vil komme fram i finansinnstillingen på Stortinget på tirsdag.

– De vet utmerket godt at det bare er spinn de holder på med, sier Solberg.

Men hun slår allerede fast at Høyre vil ha gjeninnført de mye omtalte ABE-kuttene, altså avbyråkratisering og effektivisering i offentlig sektor.

Erna Solberg er på valgkampturné på Vestlandet. Foto: Kristian Skårdalsmo I går møtte Erna Solberg dagtilbudet for demente på Torvholen gård i Klepp kommune. Der ble hun vist rundt av Marit og Arthur Salte. Foto: Kristian Skårdalsmo I går besøkte Erna Solberg Q-meieriene i Sandnes. Foto: Kristian Skårdalsmo

– Men vil dere kutte i skole, velferd eller sykehus?

– I vårt alternative budsjett bevilget vi mer penger til sykehus enn det regjeringen gjør nå.

Og hun slår tilbake mot Ap-ledelsens historiebeskrivelse.

– Det er jo ganske mange milliarder de bruker på tiltak som er egne politiske prioriteringer, samtidig som de sier at det er veldig stramt. Det er ikke stramt, og vi har rekordhøy andel av offentlig sektor i forhold til privat sektor, sier Høyre-lederen.

Solberg viser også til at krisesituasjonen har sendt skattene opp på et rekordnivå i 2023.

– Da tenker jeg at det er mulig å gjøre budsjettet litt mer nøkternt, selv om det er viktig å sørge for at offentligheten skal fungere godt.

Hun blir supplert av nestleder Henrik Asheim:

– Ikke alle regninger skal sendes til bedriftene eller familiene. Derfor har vi foreslått mer penger til sykehusene, men også økt barnetrygd for barnefamiliene, sier han.

IDYLL: Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim fikk blank sjø på dag to av sin vestlandsturné. Foto: Trond Stenersen / NRK

– Vi har senket inntektsskatter på de laveste inntektene for å hjelpe private familier og bedrifter til å klare den hverdagen de står i, understreker Henrik Asheim.

Det er fremfor alt Ukraina-støtte og kompensasjon til politi, sykehus og forsvar for den voldsomme prisveksten som har vært regjeringens forklaring på de 56 ekstra oljemilliardene.

Solberg erkjenner at Høyre ikke vil brukt mindre på Ukraina og priskompensasjon enn regjeringen, men legger til:

– De glemmer at det er nesten 7 milliarder kroner til ting som ikke dreier seg om Ukraina og om prisstigningen.

– Tar ikke ansvar

Denne uka ble det dessuten klart at Høyre står utenfor to tverrpolitiske forlik på Stortinget – om lakseskatt og havvind.

Støre mener dette forteller noe om Erna Solberg og Høyre i opposisjon: Mangel på ansvar.

– Ansvar er noe du må ta. Du må vise at du står for det. Og det at vi har en rettferdig beskatning av næringer som går veldig godt, det er med på å finansiere velferdsstaten vår, sier statsministeren.

– Og havvindsatsingen er et nytt stort energikapittel. Det kommer ikke av bakken ved å si at det er for markedet å fikse selv, sier Støre og angriper Høyres nei til forlik:

– Jeg mener det er å ikke ta ansvar. Vi kommer til å bli stående igjen.

Les også: Havvindsatsing sprekker med 8 milliarder kroner

Næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre er enig:

– Å trekke seg fra disse forhandlingene mener jeg nesten blir det samme som da vi startet med olje- og gassvirksomheten i Norge. Og si at man på startstreken ikke skal være med. Det synes jeg vitner om et Høyre som er «vil ikke, vil ikke», i stedet for å være med å finne ansvarlige løsninger for landet vårt.

Solberg slår tilbake mot havvindkritikken:

– Det er regjeringens ansvar å invitere til gode, brede kompromisser og bevege seg i sånne saker. Og denne regjeringen har ikke beveget seg. Tvert imot gir de oss en fast løsning, sier hun.

Lakseskatten ble vedtatt sist onsdag – uten Høyre om bord.

– Vi var villige til å strekke oss langt, men de var ikke villige til å strekke seg så langt at det var mulig å finne et felles kompromiss.