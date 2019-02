Ap-topp: – Ingen broer er brent for Giske

– Det har vært snakk om en maktkamp mellom Oslo og Trøndelag. Den finnes ikke. Vi har et utstrakt samarbeid.

Det sier Jorodd Asphjell, leder av nominasjonskomiteen i Trøndelag Ap som valgte å vrake Trond Giskes nominasjon til sentrale verv i fylkeslaget.

Han var også med på baren der videoen som satte spikeren i Giskes nominasjonskiste ble tatt opp.

– Trond Giske sier selv at han kanskje ikke skulle vært på dette utestedet, og at bildene ga et uheldig signal ut.

Trond Giske gikk fra å være kronprins i Ap til vanlig stortingsrepresentant. Nå skulle han begynne på veien tilbake til toppen, men comebacket ble stoppet av en video av Giske på byen dansende med en ung kvinne.

Utelukker ikke sentrale verv for Giske

Torsdag sprakk saken om at Giske hadde vært på Vulkan Bar i Oslo. Der ble han filmet mens han danset med en ung kvinne. Nestleder i Fagforbundet Sykehus og Helse, Knut Sandli, valgte å sende videoen som en bekymringsmelding til Arbeiderpartiet.

Sandli hadde ikke innhentet samtykke fra kvinnen på videoen.

Kvinnen som danser med Giske på videoen sier dansingen er uproblematisk. Hun sier også at hun føler seg brukt i et politisk spill.

Asphjell vil ikke kommentere om kvinnene er brukt i et politisk maktspill.

– Men jeg registrerer at de føler seg misbrukt, og det er kjedelig for kvinnene, sier Asphjell.

Trond Giske ble ikke innstilt til vervene som nestleder, sentralstyremedlem eller medlem av arbeidsutvalget i Trøndelag Ap etter video på utestedet Vulkan Bar. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Videoen gjorde at Giske ikke ble nominert til sentrale verv i Trøndelag Ap.

Asphjell vil likevel ikke utelukke at Giske kan få sentrale verv i fremtiden.

– Kan Trond Giske komme tilbake å ta tillitsverv på et senere tidspunkt hvis han ønsker det?

– Det vil fremtiden vise, men ingen broer er brent. Det er viktig at han bygger opp den tilliten som er nødvendig for å kunne bli valgt inn i verv lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Asphjell.

Han sier også at Giske vil være sentral for Trøndelag Ap i den kommende lokalvalgkampen på linje med fylkespartiets andre stortingsrepresentanter.

Giske: – Del av en maktkamp

Giske selv mener videoen er blåst opp og har blitt brukt som en del av en maktkamp.

Trond Giske svarer på det mye omtalte barbesøket og videoen der han danser med en ung kvinne.

– Jeg forstår i hvert fall at den er brukt for alt den er verdt. Det var sikkert ikke lurt å si ja eller være der i det hele tatt. Men igjen, det kan ikke bli en så stor sak ut av at noen ber deg om å være med på et bilde og det ikke skjer noe, sa Giske til NRK fredag i forrige uke.