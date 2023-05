Ap-topp refser ekspertråd om svak krone: – De famler litt i blinde

Kronens verdi har falt tungt. Fram til 2014 kostet en euro i snitt 8 kroner, mens vekslingskursen i dag er nær 12 kroner.

Bekymringen for den svake krona har nådd Arbeiderpartiets landsmøtesal på Folkets Hus i Oslo.

For der handler debatten mye om å sørge for at både arbeidsfolk og de som står utenfor arbeidslivet, har en inntekt å leve av.

Men nå skaper den svake krona også trøbbel for en regjering som strever med å hjelpe folk med å takle dyrere mat, bensin og strøm og galopperende renter.

– Blir denne veldig svake krona nå et problem når man skal bekjempe prisveksten i Norge?

– Ja, det er den jo. Fordi vi importerer jo mer inflasjon, fastslår Aps finanspolitiske talsperson på Stortinget, Eigil Knutsen.

– Vi drar enda mer med oss inn i Norge fra utlandet. Så det vil jeg absolutt si er et problem. Og så er det jo ytre faktorer som påvirker mye av dette her, sier han til NRK.

Torsdag satte Norges Bank opp renten – igjen. Sentralbanken varslet dessuten at svekkelsen av kronen, men også lønnsoppgjøret, kan bidra til å holde prisveksten oppe framover.

IMPORTERT: Den kraftige prisveksten i Norge er i betydelig grad importert, mener Aps finanstopp på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Problematisk

Når regjeringens reviderte nasjonalbudsjett legges fram på torsdag, blir det Knutsens jobb å lose det gjennom forhandlinger med SV i Stortinget.

Det vil være et svært uvanlig budsjett i år. For det blir store justeringer, og milliardene vil sitte løst. Oljepengebruken økes, blant annet for å hjelpe folk gjennom dyrtiden, har regjeringen lovet.

Fire grunner til at kronen er blitt svakere Ekspandér faktaboks Seniorøkonom Dane Cekov i Nordea viser til fire grunner til at kronen er atskillig svakere i dag enn i 2010. Renteforskjellen til utlandet minker: Norge har ikke høyere rente enn eurosonen og USA lenger. Japan og Sveits er også i samme situasjon som Norge, men er større valutaer, anses som trygge havner og er dermed mindre utsatt for svingninger. Dermed velges den norske kronen vekk.

Norge har ikke høyere rente enn eurosonen og USA lenger. Japan og Sveits er også i samme situasjon som Norge, men er større valutaer, anses som trygge havner og er dermed mindre utsatt for svingninger. Dermed velges den norske kronen vekk. Investorer tar mindre valutarisiko: Finansielle institusjoner som banker og fond ble underlagt reguleringer etter finanskrisen som gjør det vanskeligere å sette penger på risikable eiendeler. Det kan typisk være mindre valutaer, som norske kroner. Enkelte hedgefond har helt sluttet å eie kroner, ifølge Cekov.

Finansielle institusjoner som banker og fond ble underlagt reguleringer etter finanskrisen som gjør det vanskeligere å sette penger på risikable eiendeler. Det kan typisk være mindre valutaer, som norske kroner. Enkelte hedgefond har helt sluttet å eie kroner, ifølge Cekov. Kronesalg ved børsfall: Kronen blir svekket når finansmarkedene faller. Norske liv- og pensjonsfond som indeksfond skal speile verdien til børsene de måles opp i utlandet. Disse investeringene må valutasikres. Det medfører at kronen må kjøpes hvis indeksene stiger, mens kroner må selges ved børsfall.

Kronen blir svekket når finansmarkedene faller. Norske liv- og pensjonsfond som indeksfond skal speile verdien til børsene de måles opp i utlandet. Disse investeringene må valutasikres. Det medfører at kronen må kjøpes hvis indeksene stiger, mens kroner må selges ved børsfall. Norges Bank selger kroner: Kronekursen svinger med olje- og gassprisen, som er Norges viktigste vare som selges til utlandet. Men selv om Norge har et enormt handelsoverskudd mot utlandet, viser grunnbalansen ikke et overskudd fordi sentralbanken selger så mye kroner at effekten nærmest nøytraliseres. Norges Bank selger 1,7 milliarder kroner hver dag.

– Den svake krona er et problem for vanlige folk. En god del av prisveksten som kommer i økonomien nå, er importert fra utlandet gjennom energi, matvarer og innsatsfaktorer i industrien, sier Knutsen.

– Når vi er i en situasjon med høy prisvekst, importerer vi enda mer prisvekst enn hvis krona ikke hadde svekket seg så mye. Det gjør det mindre forutsigbart for bedrifter og enkeltpersoner når man skal ta beslutninger om investeringer.

Aps fremste finanspolitiker på Stortinget erkjenner at det kan svekke investeringene «hvis uforutsigbarhet valutakursen får satt seg».

DYRTID: Både statsminister Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen (t.h.) har hendene fulle med å hjelpe folk gjennom dyrtid. Foto: Heiko Junge / NTB

Gode råd

I dag kom to kjente økonomer med forslag til tiltak:

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 pekte blant annet på behovet for en skattereform og mener politikerne særlig bør se på formuesskatten.

NHH-professor Ola H. Grytten understreket blant annet behovet for stramme statsfinanser.

KOMPLISERT: Sjeføkonom Elisabeth Holvik mener Norge er blitt mindre konkurransedyktig. Foto: William Jobling / NRK

Knutsen har liten sans for rådene.

– Det er noen økonomieksperter som famler litt i blinde, når de tyr til sine egne gamle kjepphester for å svare på den svekkede kronekursen, sier han.

– Når eksempelvis Holvik vil ha kutt i formuesskatten og Grytten vil ha strammere offentlige budsjetter, så er det ting de har ment tidligere også, som svar på andre ting enn den svekkede krona.

Knutsen mener kronesvekkelsen snarere skyldes uro i verdensøkonomien, og at investorene derfor går til de store valutaene som dollar og euro.

– Ansvarlige budsjetter er viktig i alle sammenhenger, det er også viktig nå når det er urolige tider. Men å si at du kan peke på enkeltfaktorer, og så har den gjort noe med den svekkede kronekursen, det tror jeg er feil.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 3,25 % Prognose Norges bank

Komplisert og enkelt

Sjeføkonom Elisabeth Holvik mener fagøkonomene må gå dypere i granskingen av norsk økonomi enn å slå seg til ro med forklaringer som oljeprisfall eller renteforskjell mot utlandet.

– Det er både komplisert, men også enkelt. Vi er blitt mindre konkurransedyktige og vi har mindre å selge utenom olje og gass, sa hun til NRK i går.

Holvik peker blant annet på handelsunderskudd utenom olje- og gass, hvem som investerer i Norge, politisk risiko og bedriftseiere som flytter ut som mulige årsaker til kronesvekkelsen.

– Skattene i Norge er blitt så høye at investeringene reduseres og eierne flytter ut av landet, ifølge Holvik.

NHH-professor Ola H. Grytten mener myndighetene må jobbe for å gjenreise tilliten til norsk økonomi.

– Jeg tror omverden trenger et tydelig signal om at vi ikke er interessert i at kronen faller noe mer nå, sier han til NRK.

– Ikke politikkens skyld

Som Holvik er inne på, har også den politiske høyresiden pekt på at det er regjeringens politikk som er årsaken til at krona svekkes.

– De mener tilliten er svekket til norsk økonomi og at den politiske risikoen har økt?

– Det er jeg helt uenig i. Investeringene på fastlandet i Norge har vært rekordhøye den siste tiden. Arbeidsledigheten er lav, og det skapes nye arbeidsplasser som aldri før. Det har kommet 100 000 flere i jobb det siste året.

Det er heller ikke noe galt med norsk økonomi, ifølge Knutsen.

– Norsk økonomi er jo veldig god, sammenligna med mange andre økonomier folk har jobb. Vi har ansvarlige parter i arbeidslivet som sørger for et ansvarlig lønnsoppgjør.

– Vi har rekordhøye investeringer på fastlandet. Vi har gode inntekter fra olje- og gassvirksomheten. Og vi klarer å stadig inkludere flere i arbeidslivet. Så de fundamentale tingene i norsk økonomi er jo i veldig god tilstand.