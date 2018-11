Skard stod bak flere av de viktigste sakene i dekningen som ledet frem til Trond Giskes fall fra Ap-ledelsen sist vinter. Sammen med kollega Tore Gjerstad skrev han blant annet den aller første saken om at Arbeiderpartiet hadde mottatt varsler om Giskes oppførsel.

Etter at Giske trakk seg i januar, stod Hadia Tajik (35) igjen som eneste nestleder i Norges største parti.

Fredag bekrefter de to overfor VG at de er blitt et par.

– Det er veldig fint. Akkurat nå er livet godt. Det er en egen ro over det, sier Hadia Tajik til avisen.

Hevder forholdet er ferskt

Både Tajik og Skard forteller at romansen først oppstod lenge etter at #metoo-vinteren og Giske-sakene fikk sin slutt. Noe annet ville vært direkte upassende, ifølge Aps nestleder:

– Ja, det hadde ikke bare vært pikant, det hadde vært direkte upassende. Men det har seg nå engang sånn at vi ikke hadde noe forhold da. Vi møttes første gang i en sammenheng som ikke var jobbrelatert, på en hagefest seks måneder etter at saken var avsluttet, sier Tajik.

NRK er kjent med at det i det politiske miljøet har gått rykter om at de to var blitt et par helt siden den nevnte hagefesten, og det påfølgende nachspielet på utestedet Lorry, en kveld i juni.

– Det var første gangen vi hadde en samtale som ikke var avmålt og jobbrelatert. Og vi snakket sammen nesten hele kvelden, og jeg ble overrasket over hvor fint jeg syntes det var. Hvor lett samtalen gikk. Og hvor riktig det føltes, sier en åpenhjertig Tajik til VG.

I intervjuet kommer det frem at de to møttes flere ganger i løpet av sommeren, og at Tajik i august orienterte Ap-leder Jonas Gahr Støre om relasjonen.

Sa opp jobben i høst

24. september i år sa Kristian Skard opp jobben som politisk journalist i DN til fordel for jobb som rådgiver i PR-byrået Try, hvor han jobber under Jens Stoltenberg-vennene Kjetil Try og Sindre Beyer.

Overfor VG bekrefter han at forholdet til Tajik påvirket beslutningen om å forlate journalistikken nå.

– Det ville vært svært vanskelig å kombinere å være politisk reporter og samtidig sammen med nestlederen i det største partiet. Det ville nok ikke gått, nei, sier Skard.

Begge har tidligere vært gift, Tajik for sin del med Høyre-politikeren Stefan Heggelund fra 2014 til 2016. Skard har to barn på 17 og 21 år fra sitt tidligere ekteskap.