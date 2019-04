Ap stiller oljekrav

I helgen sa Ap ja til miljøpartienes store kampsak: Nei til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dermed har spørsmålet om hvilke andre oljeinnrømmelser Ap må gi klimapartiene dersom opposisjonen vinner neste stortingsvalg, meldt seg.

Null gjennomslag

Svaret fra nyvalgt Ap-nestleder Bjørnar Skjæran er ingen. I Politisk kvarter mandag morgen var han klar på at ingen andre deler av oljepolitikken kommer i spill.

– Jeg er veldig trygg på at det er en politikk som vil bli videreført når Ap kommer i regjering etter 2021, sier han.

– Sier du at de partiene som er mot oljevirksomhet ikke kan få noe gjennomslag i oljepolitikken?

– Ja, det er det jeg sier. Det er et bredt flertall på Stortinget som mener akkurat det samme som Arbeiderpartiet. De som kjenner Arbeiderpartiet, vet at de store og viktige linjene ligger fast når vi regjerer.

Frem til nå har det også vært et flertall på Stortinget for å konsekvensutrede, altså sjekke mulighetene for oljeleting, i de sårbare havområdene. Men Venstre og KrF har i forhandlinger med Høyre og Frp likevel sørget for at det ikke har skjedd.

Høyre: – Ikke troverdig

Dersom venstresiden vinner neste valg, trenger ikke Aps mulige samarbeidspartier bruke krefter på å vinne LoVeSe-saken i eventuelle forhandlinger. Skjæran avviser at det betyr at Ap dermed må komme SVs krav om stans i leting etter nye oljeområder i møte.

– Historien viser at når de rødgrønne partiene setter seg ned for å diskutere, så finner vi gode løsninger som tar nasjonen videre, sier han.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre mener forsikringen fra Skjæran ikke er troverdig. Han viser til at partier som Rødt, SV og MDG – som alle står for en annen oljepolitikk enn Ap – vokser på målingene.

– Nå har Ap gitt dem én av de seirene de eventuelt måtte forhandle seg frem til. Da kommer de til å kreve mer, sier han.

SV tar innflytelse som en selvfølge

Audun Lysbakken mener begge tar feil.

Høyre, fordi SV hadde fremmet krav om ny kurs i oljepolitikken – uavhengig av Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om konsekvensutredning. Ap, fordi SV kommer til å kreve endringer i oljepolitikken i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Vi ville tatt opp flere saker i oljepolitikken uansett. Det er allerede funnet mer olje, kull og gass enn det som kan brennes. Det gjør stadige åpninger av nye felt på norsk sokkel svært risikabelt. LoVeSe var allerede avgjort, sier han.

Hvilke krav SV stiller dersom rødgrønn side vinner valget, vil han ikke konkretisere.

– Men om Ap skal forhandle med SV, må de belage seg på at oljepolitikken er et tema. SV vil selvfølgelig få innflytelse over oljepolitikken, sier Lysbakken til NRK.

MDG: – Maktarrogant av Ap

Une Bastholm, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet de Grønne, mener Skjærans uttalelser i Politisk kvarter er «utrolig maktarrogant».

Hun varsler at MDG vil «fortsette å snakke med den store delen av Ap» som står for en annen linje enn partiledelsen.

– Man må merke seg at AUF har vedtatt politikk som er helt lik MDGs arbeidsprogram. Vi ser at Aps ledelse, som tilhører fossilfløyen i partiet, er i utakt med folket, sier hun.

Også nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, reagerer på Skjærans utspill.

– Det er ikke Skjæran som bestemmer norsk oljepolitikk, det er det velgerne som gjør. Nå har Ap-ledelsen nylig gått på et nederlag i møte med sin egen grasrot og flertallet av befolkningen, så dette er ikke dagen for å stille arrogante ultimatum, sier hun.

– Ikke noe ultimatum

NRK omtalte tidligere mandag Skjærans uttalelser som et ultimatum. I Dagsnytt 18 presiserte han imidlertid at han ikke har stilt noe ultimatum.

– Sa du noe feil da, eller hva skjedde egentlig?

– Jeg sa ikke noe feil. Men jeg stilte selvsagt ikke noe ultimatum i forhold til regjeringsforhandlinger, for vi er ikke i regjeringsforhandlinger nå.

– Det står fortsatt fast det du sa om at småpartiene ikke kan vente seg noe gjennomslag i oljepolitikken?

– Jeg har ikke omtalt noen som småpartier, men alle som kjenner Ap vet at å forhandle med Ap er en krevende øvelse. Historien har også vist veldig godt at i den perioden vi hadde rødgrønn regjering, fant vi gode løsninger på disse spørsmålene, sier Skjæran.

Saken er oppdatert: Etter Skjærans uttalelser i Dagsnytt 18 har NRK valgt å endre tittelen i saken fra «oljeultimatum» til «oljekrav».