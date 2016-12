Ap snur i etterlønnssaken, etter det NRK erfarer. Stortinget vedtok i går å utvide etterlønnen for tidligere representanter fra 12 til 24 måneder. Nå vil Ap likevel ikke støtte utvidelsen, og skal behandle saken på et ekstraordinært møte i ettermidag.

Tidligere i dag, under sin halvårlige Youngstorget, virket ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre spesielt komfortabel med å forsvare beslutningen som ble tatt i går, da de stemte for vedtaket om ett års ekstra lønn for representanter som ikke gikk ut i annet arbeid.

– Nei, fordi inntrykket som ble skapt er at det skal gis etterlønn til alle stortingsrepresentanter, utvidet opp til to år. Det er feil. Det er Ap imot.

Kan få etterlønn i to år

VG slo opp saken under tittelen «Stortingsrepresentantenes julegave til seg selv: Ett års ekstra etterlønn».

Poenget er ikke om dette gjelder mange, eller få. Dette gjelder en ordning der Ap mener Stortinget skal ha særprivilegier som de nekter å gi ordinære arbeidsledige på Vestlandet. Arve Kambe (H)

Støre sier utvidelsen de sikret flertall for kun gjelder i «noen veldig få unntak».

– For folk som kommer i en veldig vanskelig situasjon etter at de har sittet på Stortinget i lang tid, så kan man etter skjønn vurdere å utvide ordningen noe, sier han til NRK.

Stortingsrepresentanter tjener drøyt 900 000 kr i året, skriver VG.

Representanter som ikke tar gjenvalg, eller vrakes av velgerne, får opptil tre måneder med full godtgjørelse.

Når tre måneder har gått, kan eks-representanter som fortsatt står uten jobb, motta etterlønn tilsvarende to tredjedeler av lønnen som stortingsrepresentant. Det vil si 600 000 kr for ett helt år.

Det er denne etterlønnsordningen Stortinget har vedtatt å utvide fra 12 til 24 måneder i «særlige tilfeller».

Under pressekonferansen sa Støre at han vil ta en ny gjennomgang av ordningen for å «dobbeltforsikre» at utvidelsen kun skal gjelde unntaksvis.

– Hva er du usikker på nå, og hva må du har svar på, for å være bekvem med endringen dere stemte for i går?

– Jeg tror det er viktig for respekten for arbeidet Stortinget gjør, at det ikke er noen tvil om at det ikke er gunstigere ordninger for oss enn for folk i sammenlignbare jobber. Hvis forslaget kan skape tvil om det, så må vi få avklart det fra vår side, sier Støre til NRK.

Ekstra etterlønn på Stortinget Ekspandér faktaboks Dette skriver Presidentskapet om hva som skal til for at en eks-representant kan få etterlønn i ett ekstra år: «Hva som er å anse som et særlig tilfelle der etterlønnsperioden kan forlenges må vurderes ut fra representantens reelle muligheter for å vende tilbake til arbeidsmarkedet når perioden på Stortinget er over. Unntaksregelen er ment å treffe representanter som har store utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet f.eks. fordi de ikke lenger har oppdatert kompetanse som skal til for å komme tilbake til tilsvarende arbeid som de hadde før de ble innvalgt på Stortinget. Denne gruppen vil kunne ha behov for en noe lengre periode med etterlønn fordi omstillingsperioden for å komme tilbake i arbeid kan bli lenger».

Men ifølge Høyres Arve Kambe spiller det ingen rolle om ordningen med utvidet etterlønn kun vil gjelde noen få stortingsrepresentanter. For ham er det prinsippet som teller.

Høyre: En hån mot arbeidsledige

– Det er ingen forskjell på en 59 år gammel sveiser som har mistet jobben i Haugesund, og en 59 år gammel stortingsrepresentant som forlater Stortinget, sier han og fortsetter:

PÅ VEI UT: Arve Kambe (H) tar ikke gjenvalg. Selv stemte han og resten av partiet mot at han kan få bedre muligheter til etterlønn etter at stortingskarrieren er over. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Poenget er ikke om dette gjelder mange, eller få. Dette gjelder en ordning der Ap mener Stortinget skal ha særprivilegier som de nekter å gi ordinære arbeidsledige på Vestlandet. Etter min mening er dette en hån mot de arbeidsledige på Vestlandet rett før jul.

– Kan det ikke bidra til å sikre en bred rekruttering av folkvalgte at de slipper å være redde for å stå uten inntekt når de må forlate Stortinget?

–​ Det å være stortingsrepresentant er et privilegium, mange får gode jobber etterpå. Jeg skal selv slutte etter åtte år på Stortinget nå, og det er helt latterlig at jeg skal ha en god etterlønnsordning, takket være Arbeiderpartiet, sier Kambe.

Saken oppdatert ca. kl. 14.15 med opplysningen om at Ap snur og skal behandle saken på nytt i et ekstraordinært møte tirsdag ettermiddag.