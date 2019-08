Ap-regjeringa visste i 2012 at kostbare eiendommer ville skattlegges mindre

I Norge kan kommunene kreve inn eiendomsskatt og det kan komme til å bli et av de store stridsspørsmålene i høstens lokalvalg.

En av modellene for beregning av eiendomsskatt ble foreslått i 2012 da Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet hadde regjeringsmakta.

NRK har vist at modellen gjør at vanlige hus kan få like mye skatt som villaer til flere titalls millioner kroner, fordi de dyreste boligene verdsettes lavt. Årsaken er at beregningen kun baserer seg på størrelse på eiendommen, alder og område.

Den tar ikke hensyn til om du har stor hage, sjøutsikt, båtplass eller om du bor i attraktivt strøk.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud, sier nå at modellen er urettferdig og at den må endres.

– Trenger et bedre system

I NRKs politisk kvarter mandag, sier Aasrud at finansminister Siv Jensen (Frp) må få på plass et bedre system.

STORE ULIKHETER: Rigmor Aasrud (Ap) sier de med størst boliger slipper å betale mye i eiendomsskatt og formuesskatt. – Det er for store ulikheter, sier hun. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Imidlertid var det daværende finansminister fra Ap, Sigbjørn Johnsen, som i 2012 foreslo at kommunene kunne ta i bruk SSB-modellen for innkreving av eiendomsskatt.

I forslaget fremgår det tydelig at departementet var klar over at de dyreste boligene kom best ut:

«Spesielt kostbare eiendommer vil derfor kunne komme forholdsvis bedre ut i et slikt system enn i et system med individuell taksering og befaring, mens boliger med lavere verdi enn gjennomsnittet kan komme dårligere ut.»

Begrunnelsen for at departementet likevel foreslo det, var at det var rimeligere og enklere for kommunene enn å taksere hver bolig.

Forslaget ble vedtatt, selv om Høyre og Frp stemte imot.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen uten å lykkes.

– Har slått urettferdig ut

– Modellen funker ikke etter hensikten. Den har sine svakheter og burde rettes opp, sier Aasrud.

– Så dette har dere gått inn i med åpne øyne, det dere nå sitter og sier er så urettferdig?

– Ja, jeg ser at det har slått urettferdig ut. Vi må se på andre muligheter. Det må være opp til kommunene å bestemme hvilke system de vil bruke, sier Aasrud.

Finansminister Siv Jensen foreslo høsten 2018 at regjeringen skulle gjøre modellen obligatorisk for alle kommuner å bruke.

– Det ville gitt en betydelig forenkling og kommunene ville spart mange millioner kroner på retaksering. Det ville ikke flertallet på Stortinget være med på, sier Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet til politisk kvarter.

Han forteller samtidig at Siv Jensen har signalisert at hun vil se nærmere på forbedringer på modellen etter at NRK viste hvordan den slår ut.

Den alternative metoden

– Eiendomsskatten er usosial og vilkårlig, sier Frps Limi.

VIL FJERNE EIENDOMSSKATTEN: Hans Andreas Limi (Frp) mener den beste måten å løse problemene med modellen for å kreve inn eiendomsskatt, er å fjerne skatten. Foto: Siv Sandvik / NRK

I motsetning til SSB-modellen, er en alternativ modell for å finne ut hvor mye en bolig må betale i eiendomsskatt at kommunen selv henter inn takster.

Dette gjør flere kommuner etter at regjeringen strammer inn på hvor mye man kan ta inn i eiendomsskatt. På den måten kan kommunene ta inn like mye penger som før.

– Det er åpenbart at kommunene gjør dette for å omgå Stortingets vedtak, nemlig at eiendomsskatten skal ned, sier Limi.

– Hvorfor sier da Siv Jensen at kommunene kan retaksere eiendommene?

– Fordi regelverket sier at man kan det, sier Limi.

Han mener at kommunale takseringer også kan gi urimelige utslag.

NRK viste i helga et program hvor det kom frem at slik taksering kan slå skjevt ut og koste kommunene mye.

Lav skatt på dyre boliger

Eiendomsskatt kan kommunene selv bestemme om de skal innføre.

72 kommuner bruker i dag en modell fra SSB for å beregne eiendomsskatt. Den gir systematisk lav skatt på de dyreste boligene.

Det er en billigere måte å sette boligverdi på enn gjennom befaring – som mange kommuner gjør.

Eiendomsskatteregningen er mer enn doblet på drøyt ti år, og hvert år blir det skrevet ut eiendomsskatt for stadig større områder av Norge.

