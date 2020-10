Ap-Raymond advarer mot ungarsk flyselskap

Oslos byrådsleder reagerer på det Wizz Airs konsernsjef sa under lanseringen av innenriksruter i Norge.

På spørsmål om det skulle være ansatte i Norge og norsk lønnsnivå svarte medgrunnlegger og konsernsjef József Váradi:

ØNSKER IKKE FAGFORENING: Jozsef Varadi, konsernsjef i Wizz Air. Foto: Simon Dawson / Reuters

– I starten ser jeg nok for meg at vi benytter eksisterende ressurser i konsernet. Vi har ikke noe valg, for betaler vi ikke i henhold til gjeldende markedsforhold, er det ingen som vil jobbe for oss.

Han mener de ikke utnytter ansatte, men avviser at det er aktuelt å inngå tariffavtaler med fagforeninger hvis han skal ha ansatte i Norge:

– Nei, det er ikke planen. Vi er et flyselskap uten fagforeninger, sa Váradi ifølge e24.no.

Flyene skal begynne å fly i Norge fra 5. november.

Wizz Air er det tredje største lavprisselskapet i Europa etter Ryaniar og EasyJet.

– Tenk deg om!

Arbeiderpartiets Raymond Johansen reagerer på det sjefen i det ungarske flyselskapet sier.

«Fagforeninger er hjørnesteinen i den norske samfunnsmodellen og det organiserte arbeidslivet», skriver Johansen på Facebook.

Billettprisene vil starte på 199 kroner, melder selskapet.

«Vel og bra - eller er det noe som skurrer?» spør Johansen.

Han ber folk tenke seg om før de velger selskap å fly med.

Nestleder Anneli Nyberg i Parat mener det siste norsk luftfart trenger akkurat nå er en useriøs aktør.



– Vi har et velfungerende partssamarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, noe vi forventer at blir opprettholdt. Det er viktig for norsk næringsliv og det er viktig for norsk luftfart at vi har ordnede forhold, sier Nyberg.

– Men de gjør ikke noe ulovlig?

– I utgangspunktet ikke. Men jeg kan ikke se den politikeren som sier det er greit med et selskap som motarbeider fagforeninger, sier Nyberg til NRK.

Hun påpeker at dette er et selskap som har oppstått i Øst-Europa, og derfor ikke har møtt samme motstand når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår som vi er vant til i Skandinavia.

– Må ha muligheten til å leve og bo

Head of Aviation i European Transport Workers' Federation (ETF), Eoin Coates, er kritisk til hvordan Wizz Air opererer i Europa.

– Vår største bekymring er at selskapet har både penger og tid til å plukke opp alle innenlandsruter som nå ligger åpne i Europa. De venter på at andre flyselskaper skal gå tom for midler, sier Coates i en pressemelding.

Leder i Parat Kabinforbund, Sissel Vian, mener det er uhyre viktig at selskapet ansetter på norske vilkår når selskap etablerer baser i Norge.



– Vi må ha muligheten til å leve og bo i Norge på den lønnen man får, og det skal være mulig å organisere seg. Det gjenstår å se om Wizz Air tar dette samfunnsansvaret, sier Vian.

NRK har forsøkt å nå Wizz Air for en kommentar tirsdag ettermiddag, men har foreløpig ikke fått svar.