Ap-profiler vil ha leksefri skole

– Jeg tror mange norske familier vil ha ettermiddagene tilbake. Med leksefri blir det et skarpere skille mellom skole og fritid og en enklere hverdag, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag til NRK.

Arbeiderpartiets profilerte stortingsrepresentant Tuva Moflag

Den tidligere ordføreren i Ski var blant forslagsstillerne som vant fram under fylkesårsmøtet i Akershus Ap i helga. Rett nok måtte begrepet «heldagsskolen» i det opprinnelige forslaget fra Nordre Follo Ap byttes ut med «helhetlig skoledag» først.

– Hvis det å justere fra heldagsskole til helhetlig skoledag måtte til for å få flertall, så var vi villige til det. Helhetlig skoledag innebærer uansett at skoledagen skal være ferdig når ungene kommer hjem og at SFO skal være gratis for alle barn, sier Moflag, som til daglig er helsepolitiker for Ap på Stortinget.

Vil ta kampen

Nå vil Moflag ta kampen om heldagsskolen videre til landsmøtet i Arbeiderpartiet. Og hun får støtte fra tidligere AUF-leder Mani Hussaini.

– Dagens skole forsterker forskjellene mellom folk. To av årsakene til det, er lekser og dårlig SFO-tilbud. Vi trenger en skolereform hvor lekser gjøres på skolen, sier han til NRK.

Tidligere AUF-leder Mani Hussaini

Nesodden-ordfører og tidligere stortingsrepresentant Truls Wickholm istemmer. Han lot seg inspirere av USAs president Joe Biden i sin tale til landsmøtet og slo fast at det nå er på tide å «go big or go home».

– Det er på tide med en reform. Men hvis vi først skal gjøre det, må vi gjøre det ordentlig. Det er ikke noe vits i å gjøre det halvveis. Vi må sørge for gratis SFO for alle, med leksehjelp og fritidsaktiviteter, sier han.

Vedtaket som Akershus Ap - et av de største fylkeslagene i partiet - tar med seg til årsmøtet, slår fast følgende:

Arbeiderpartiet vil innføre en helhetlig skoledag med gratis SFO og leksefri som gir elever og lærere mer tid til både fag, lek, aktiviteter og kultur. Vi vil innføre et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen og sørge for at alle barn er i daglig fysisk aktivitet.

Lang historie

Historien om «heldagsskolen» og Arbeiderpartiet er er lang. Ap brukte tidligere begrepet heldagsskole, men i 2012 tok Ap avstand fra det.

– Når vi bruker ordet heldagsskole, så sporer debatten av. Jeg tror det er en grunnleggende skepsis hos foreldre mot å pålegge barn en hel dag i skolen, sa Trond Giske til VG i 2012.

Den gang var han statsråd og ledet et partiutvalg som skulle meisle ut ny skolepolitikk. Anbefalingene fra utvalget gikk imidlertid langt i å beskrive det som andre dengang kalte heldagsskolen.

Ap ville utvide SFO-ordningen og tilby fysisk aktivitet og leksehjelp i en utvidet skoledag. Senere forsvant også begrepet «helhetlig skoledag» fra partiets program.

Omkamp

I Aps utkast til valgprogram for neste stortingsperiode snakkes det heller ikke om heldagsskole eller helhetlig skoledag. Men programmet tar til orde for å øke kvaliteten og senke prisen på SFO, tilby leksehjelp og fysisk aktivitet.

– Utkastet til partiprogram er et godt utgangspunkt, men vi vil kneppe det til noen ekstra hakk. Nå tar vi kampen videre på landsmøtet i april, sier Moflag.

– Er det en ny omkamp du innbyr til?

– Ja, på en måte. Dette er å løfte en debatt som har engasjert Arbeiderpartiet i årtier. Fellesskolen som vi er så stolt av, rommer ikke alle lenger. Mange blir stående utenfor på grunn av økonomi. Da må vi gjøre noe.

Moflag mener det er problematisk at bare 6 av 10 barn totalt sett bruker SFO.

– Noen sier nei fordi de ikke har råd. Andre vil ikke prioritere SFO, fordi de mener utbyttet er for dårlig. Da må vi gjøre noe med kvaliteten og med prisen. SFO bør være gratis for alle.

Camilla Stoltenberg

Kostnader

Det regjeringsoppnevnte Stoltenberg-utvalget anbefalte i 2019 obligatorisk heldagsskole for alle elever til og med fjerde trinn. Anslaget for hva det ville koste var 8 milliarder kroner årlig.

På spørsmål om hvordan reformen skal finansieres, svarer Moflag som følger:

– Jeg ser for meg at dette er et mål for oss i neste stortingsperiode. Utkastet til partiprogram tar allerede til orde for å gjøre SFO gratis for alle førsteklassinger og siden jobbe for lavere pris for alle. Mye av dette er altså ferdigfinansiert i programmet vårt allerede.

Senterpartiet og KrF sier nei til heldagsskolen, og mens stemmer i så vel Høyre som Frp tidligere har tatt til orde for en slik reform, har ikke de to partiene så langt gått inn for det. I Utdanningsforbundet er skepsisen stor.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal

– Intensjonen med å innføre heldagsskole kan være god, men vi har nå en rekke større prosesser på gang som vil endre norsk skole. Vi bør ferdigstille disse først, før vi innfører en ny reform, uttalte forbundsleder Steffen Handal da Stoltenberg-utvalget la fram sin rapport i 2019.

NHH-professor og tidligere SSB-direktør Christine Meyer er mer positiv:

– Heldagsskolen kan løse mange problemer og vil være en god investering i barns oppvekst, skrev hun i en kronikkk i Dagens Næringsliv.

SV-glede

SV har lenge kjempet for heldagsskolen, men selv SV har droppet begrepet i sitt siste programutkast, kunne Aftenposten fortelle i februar.

– Det politiske innholdet er det samme som før. SV ønsker en praktisk og variert skoledag med mat og fysisk aktivitet, der lekser gjøres på skolen, sa nestleder Kirsti Bergstø til avisa.

Når SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås hører om vedtaket fra Akershus Ap, blir hun glad.

– Dette høres ut som en blåkopi av det SV har ment lenge. Det er som musikk i mine ører, sier Fagerås.

SVs Mona Fagerås

I første omgang har SV ønsket å gjøre skolen leksefri fra første og til og med fjerde trinn.

– Men det vi ser, er at skolene som har innført leksefri skole, har gjort det på hele barneskoletrinnet, sier Fagerås.

Aps Tuva Moflag ser ikke for seg at skolefritidsordningen som i dag tilbys elever fra første til femte trinn, skal utvides til de tre øverste trinnene på barneskolen. Men det Ap-fylkeslaget mener med helhetlig skoledag, skal også tilbys de eldste elevene.

– Ja, dette med leksefri må gjelde for hele barneskolen, sier hun.

Høyre: SV-kopi

–Dette er enda et eksempel på at Ap har blitt en dårlig kopi av SV i skolepolitikken, sier Høyres utdanningspolitiske talskvinne Mathilde Tybring-Gjedde til NRK.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde

– Aps løfter om kald skolemat og forslaget om heldagsskole vil spise opp skolebudsjettene i mange år framover. Da blir det ikke rom til å prioritere det som faktisk er viktigst for elevenes læring, nemlig flere gode lærere, tidlig innsats og ekstra oppfølging av elever som sliter med lesing og regning, sier hun.

Tybring-Gjedde tillføyer at hun tror «foreldre og lærere gjennomskuer Ap når de lover at de har råd til pose og sekk i skolen».