Ap-politiker skeptisk til Stoltenberg som sentralbanksjef

– At Stoltenberg både er dyktig og kunnskapsrik er det vel få som vil benekte. Allikevel bør Stoltenberg ikke bli ansatt som sentralbanksjef. Jeg ville hevde at det ville være svært uheldig, skriver Thomas Breen i et innlegg på Facebook.

Jobben som ny norsk sentralbanksjef etter Øystein Olsen er nå utlyst på Finn. Og Nato-sjef Jens Stoltenberg nevnes som aktuell kandidat.

Ifølge Dagens Næringsliv, som siterer anonyme kilder, kommer Stoltenberg til å si ja hvis han blir spurt.

Ap-politiker Thomas Breen. Foto: Arbeiderpartiet

– Det finnes åpenbart flere gode og kvalifiserte kandidater

Breen frykter at visesentralbanksjef Ida Wolden Bach, som er en annen aktuell kandidat, nå skal bli forbigått i ansettelsesprosessen.

– Forbigåelsen av ei dyktig kvinne som i dag er NK, bekreftelsen av at nepotismen lever og åpenbare spørsmål om nok uavhengighet for oppdraget, er eksempler på tre argumenter som hver for seg er sterke nok til en slik påstand, skriver Breen.

– Men kanskje er det viktigste argumentet at det finnes åpenbart flere gode og kvalifiserte kandidater. At denne saken lever så sterkt i media vitner om at noen mener dette er en god ide. Jeg håper og tror at dette ikke skjer!, fortsetter han.

Sentralbanksjef Øystein Olsen går av februar neste år. Foto: Lise Åserud / NTB

Mener Stoltenberg bør få jobben

Kommentator i Dagsavisen Hege Ulstein mener Jens Stoltenberg bør få jobben som ny sentralbanksjef.

– Denne jobben er litt todelt. Det er den mer klassiske sentralbanksjef-rollen som handler om å sette renta opp og ned, og så videre. Og så er det en annen veldig viktig del av den jobben som er å være styreleder for oljefondet, sier hun.

Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Foto: Berit Roald / NTB

– Gode internasjonale kontakter

Ulstein mener at styreleder for oljefondet er den viktigste delen av jobben.

– Det vil være en veldig viktig rolle fremover, både nasjonalt og internasjonalt.

– Hvorfor er Stoltenberg den opplagte kandidaten til å ta over dette?

– Jeg tror den formen for kvalifikasjoner og kompetanse han har treffer veldig riktig. Hvis du ser for det at vi skal ha et oljefond som skal ta mer hensyn til klimarisiko, sier hun.

– Vi snakker om verdens største pensjonsfond, og da trenger du en type som har gode internasjonale kontakter, og som har dyp politisk forståelse.

– Og da peker han seg ut med sin erfaring.

– Og han har partiboka i orden?

– Ja, og det er kanskje mer et problem for ham.

Sveinung Rotevatn, første nestleder i Venstre og stortingsrepresentant for Hordaland. Foto: Torstein Bøe

Rotevatn skeptisk

Venstres Sveinung Rotevatn er også skeptisk til Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

– Jeg må innrømme at dette er litt krevende å mene noe om, både fordi jeg respekterer Jens Stoltenberg og fordi det er ikke Stortinget som ansetter sentralbanksjef. Men jeg har likevel valgt å si at jeg på vegne av Venstre er skeptisk til kandidaturet til Stoltenberg, sier Rotevatn til NRK.

Rotevatn mener at Stoltenbergs forbindelser til Arbeiderpartiet kan skape tvil om hans uavhengighet som sentralbanksjef. Dersom han skulle få jobben.

– Det har å gjøre med at Stortinget har, blant annet med ny sentralbanklov, ytterligere forsterket og betonet viktigheten av uavhengigheten til Norges Bank. Det er enormt viktig, sier Rotevatn.

– De er uavhengige og er avhengige av tillit

Venstrepolitikeren frykter at Jens Stoltenberg kan bli mistenkt for å ta politiske hensyn i rentefastsettelsen.

– Dette er ikke et hvilket som helst underliggende direktorat som kan og skal instrueres av regjeringen, sier han.

– De er uavhengige og er avhengige av tillit. Og skal ta ganske krevende og upopulære beslutninger, for eksempel om rente, sier Rotevatn.

Søker en sterk og samlende leder

Søknadsfristen til stillingen som ny sentralbanksjef er 9. desember, og alle står fritt til å søke.

«Vi søker en sterk og samlende leder. Sentralbanksjefen skal ha faglig autoritet og relevant ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Sentralbanksjefen må være en god formidler, fremstå med stor troverdighet og kunne representere Norges Bank nasjonalt og internasjonalt», står det i utlysningen.