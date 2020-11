Ap-politiker om Astrup-uttalelse: – En uhyrlig påstand

Det ble høy temperatur både underveis og etter debatten i NRK-programmet «Politisk kvarter» torsdag morgen.

Temaet var det nye regjeringskvartalet. Det anslås at prislappen kan bli opp mot 36 milliarder kroner.

Det gjør at også Arbeiderpartiet stiller spørsmål ved om det blir for dyrt.

I tillegg spør byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om det kan bli for mange sikkerhetstiltak, hvordan disse sikkerhetstiltakene utformes - og konsekvensene for bylivet ved å samle alle departementene i ett stort regjeringskvartal, sentralt i Oslo.

I debatten sa kommunal- og moderniseringsminister minister Nikolai Astrup (H) følgende:

«Jeg synes det er litt oppsiktsvekkende det Arbeiderpartiet her kommer med. Vi snakker altså om en Gjørvkommisjon som var veldig tydelig på at 22. juli var en konsekvens av at man ikke hadde tatt sikkerhetslovens formål på alvor. Og her sitter Johansen i studio og er i ferd med å ønske seg den samme feilen en gang til. Det kan ikke jeg stå inne for».

Ap-politiker: – Gjør det vanskeligere å diskutere beredskap

Martin Henriksen (Ap) er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i justiskomiteen. Han var selv på jobb i regjeringskvartalet samme dag som bomben gikk av. Han vurderer Astrups uttalelse slik:

– Det er en påstand som forsøpler debatten. Og det gjør det vanskeligere å diskutere sikkerhet og beredskap på en ærlig måte i Norge, sier Henriksen.

Ap-politikeren understreker at han mener det er helt naturlig å snakke om terrorangrepet i en diskusjon om sikkerhet og beredskap, men reagerer fortsatt på uttalelsen til Astrup:

– Dette er billige retoriske poeng og sleivspark. Det er ingen i Arbeiderpartiet eller i norsk politikk som ønsker å gjøre de feilene som førte til 22. juli, sier Henriksen.

– Det er jo en uhyrlig anklage mot Raymond Johansen, som var partisekretær og som sto midt i krisearbeidet under 22. juli. Det å si at han er i ferd med å gjøre de samme feilene en gang til, i en ordinær politisk debatt om kostnadene for regjeringskvartalet.

FÅR KRITIKK: Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Dette bilde er fra august 2020, da han møtte partene i arbeidslivet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Astrup: – Burde ordlagt meg annerledes

– Gjørvkommisjonen var tydelig på at manglende sikkerhetstiltak var «en illustrasjon på manglende erkjennelse av sikkerhetslovens formål». Mitt poeng var at den feilen ikke må gjentas, skriver kommunalministeren i en e-post til NRK.

Astrup sier «det derfor er overraskende at Arbeiderpartiet tar til orde for å revurdere sikkerhetskonseptet for nytt regjeringskvartal, som har ligget til grunn siden Stoltenberg-regjeringen gikk inn for samling av regjeringskvartalet i 2012».

Astrup sier han beklager måten han formulerte seg på.

– Jeg beklager at jeg sa «ønske seg» feil, der burde jeg sagt «gjøre» feil. Ingen ønsker å gjøre feil, sier Astrup.

Han legger til:

– Ingen ønsker å gjøre feil, men konsekvensen av å fire på sikkerhetskravene kan bli at vi likevel ender opp der.

Også VGs kommentator Hanne Skartveit, som deltok i programmet, og Ap-politiker Åsmund Aukrust har kalt uttalelsen «en forsøpling av debatten».

Astrup svarer slik:

– Jeg er enig i at jeg burde ha ordlagt meg annerledes i Politisk kvarter. Men det må være lov å poengtere at det nå ser ut som Arbeiderpartiet legger seg på en annen linje i spørsmålet om sikkerhet i det nye regjeringskvartalet, enn det de har hatt de siste ni årene, uten å bli beskyldt for å forsøple debatten, skriver Astrup.

SLIK KAN DET BLI: Den planlagte byggestarten av regjeringskvartalet er neste år, med ferdigstillelse i 2029. Foto: Statsbygg/Team Urbis / NTB

Henriksen: – Ikke oppsiktsvekkende å stille spørsmål

Astrup sier han er «helt enig i at vi må ha en saklig debatt om det nye regjeringskvartalet», men at utgangspunktet må være sikkerhetsloven Stortinget har vedtatt og lærdommene etter 2011.

– Arbeiderpartiet har lagt premissene for det nye regjeringskvartalet, og stemt for alle deler av dette konseptet. Arbeiderpartiet fremmet også mistillitsforslag mot regjeringen fordi de mente det var mangelfull objektsikring så sent som i 2018.

– Når de nå får presentert regningen for den sikkerhetsstandarden vi alle var enige om, snur de kappen etter vinden, skriver Astrup.

Martin Henriksen mener det er naturlig å stille spørsmål rundt prislappen til regjeringskvartalet, og sier han reagerer på «at man da blir møtt med at man skulle ønske å gjøre den samme feilen en gang til».

– Når kostnadene har doblet seg og sikkerhetsbildet har endret seg, så synes ikke jeg det er veldig oppsiktsvekkende at man stiller spørsmål på en annen måte, sier Henriksen.

Ap-politikeren mener uttalelsen til Astrup er et av flere eksempler på at Høyre i beredskapsdebatten henviser til 22. juli på det han mener er en kritikkverdig måte, og peker blant annet på Jan Tore Sanners uttalelse i 2018 om Jonas Gahr Støre og «22. juli-kortet».

– Jeg synes Høyre bør tenke gjennom sin egen strategi, for det er ikke første gang 22. juli trekkes opp av hatten når man diskuterer sikkerhet og beredskap i Norge, sier Henriksen.

