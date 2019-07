Ap-ordfører kritisk til asylpolitikken i eget parti: - Er det gått prestisje i å ikke fire på noe?

– Denne saken illustrerer hva jeg mener ikke bør være den nasjonale politikken, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap).

Bakgrunnen er saken om Abbasi-familien som har hatt stor oppmerksomhet de senere år. I juni blusset saken opp igjen da familien, som har fått avslag på sin oppholdstillatelse, ble forsøkt tvangsutsendt tilbake til Afghanistan.

– Jeg er enig i at vi skal ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk, men hvis streken går her og denne familien er utenfor, må vi flytte streken, sier hun.

Kritisk mot sitt parti

– I Trondheim har vi vært kritisk til en del av linja til Arbeiderpartiet sentralt. Vi har tatt mange diskusjoner som har gått på flyktning- og asylpolitikken, så vi har en litt annen stemme i debatten, sier hun.

Arbeiderparti-ordføreren sendte tidligere i juni brev til Venstre og KrF der hun ba regjeringspartiene finne en løsning på utfordringene med politikken.

– Du møter medvilje fra Venstre og KrF, men sliter hos ditt eget parti. Er ikke det er paradoks?

– Jeg visste at de kom til å være enig, det var litt av hensikten. Jeg hadde håpet på at regjeringen tok initiativ til å diskutere hvor den streken skal gå. Jeg opplever at mitt parti er villig til å diskutere det om regjeringen, men da må det komme initiativ til det, forteller hun.

Ikke konkret forslag

Hun sier hun er usikker på hvor mye politikken burde endres, men håper alle parti på Stortinget tar inn over seg spørsmålet om «streken» er nøyaktig satt.

– Eller er det gått prestisje i å ikke fire på noe, at det er egentlig det som nå skjer, at man skal holde på det man mener er streken? spør hun.

Rita Ottervik sier Ap i Trondheim har vært kritisk til Arbeiderpartiet sentralt i flyktning- og asylpolitikken. Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Vil ikke det føre til en liberalisering av politikken som gjør det mulig å sende barn og kvinner til Norge for oppholdstillatelse?

– Jeg forstår argumentasjonen. Men her er det en familie som har blitt fordrevet til Iran, flyktet til Norge, hvor de har vokst opp i Trondheim over mange år. Det er en annen situasjon enn at du sender en person og håper å få familiegjenforening, sier hun.

Ikke enig

Leder i Arbeiderpartiets kommunalfraksjon, Eirik Sivertsen, sier Arbeiderpartiet nylig har gjort et enstemmig vedtak om partiets integrerings- og innvandringspolitikk.

– Da valgte landsmøtet å ikke imøtekomme det som blant annet Trondheim argumenterte for, forteller han.

Skulle regjeringen åpne opp for å reforhandle asylforliket, vil Ap gå inn i forhandlinger med partiets vedtatte politikk i grunn.

Eirik Sivertsen (Ap) sier de ikke vil komme Ap i Trondheim i møte. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Hva tenker du om at Arbeiderpartiets ordfører da henvender seg til Venstre og KrF?

– Jeg har stor respekt for Rita Ottervik som ordfører i Trondheim, og som tar de sakene og bekymringene innbyggerne er opptatt av, sier Sivertsen, og forklarer at han har stor forståelse for henvendelsen.

Angående Abbasi-saken henviser han til at anken på avgjørelsen ble avvist av høyesterett.

– Så det er en rettskraftig avgjørelse, og vi har ikke tenkt å overprøve konkrete saker.