AP-ordfører advarte Støre: Mente partiet var for utydelige i valgkampen

Ap-ordfører i Bindal i Nordland mener Arbeiderpartiet var for utydelige i sin kommunikasjon rundt kommunesammenslåing. Foto: Geirr Larssen / NRK

Arbeiderpartiet er godt i gang med den massive ryddejobben etter partiets dårligste valgresultat fra opposisjon siden 1924.

I en omfattende undersøkelse, der over 9000 AP-medlemmer har svart, peker hele 41 prosent på utydelig kommunikasjon som et hovedproblem i valgkampen.

– Vår politikk hadde ikke et klart nok skille til den sittende regjeringens politikk. Vi har hatt helse, arbeid, klima og eldre på dagsordenen, men budskapet har blitt oppfattet som for uklart, sa Ap-leder Støre da undersøkelsen ble lagt frem i dag.

– Var for utydelige

En av dem som har oppfattet Arbeiderpartiets politiske budskap som for uklart, er Arbeiderpartiets ordfører i Bindal, Britt Helstad.

Noen uker før valgdagen dro Helstad til Bodø for å advare Støre om det hun oppfattet som utydelig kommunikasjon fra Arbeiderpartiets side.

– Hovedbudskapet mitt var veldig kort, det handlet om å få klargjort hva Arbeiderpartiet skulle gjøre om man kom i regjering, når det gjelder kommunesammenslåing, sier Helstad.

– De hadde vært for utydelige, det ble omtrent ikke nevnt i valgkampen.

Helstad forsikringer fra Støre om at Støre faktisk kom til å følge opp landsstyrevedtaket om å reversere den blåblå kommunesammenslåingen, dersom Arbeiderpartiet man fikk flertall i Stortinget.

– Det fikk jeg et klart og tydelig svar på da, men da tror jeg mange allerede hadde gjort sine valg, sier Helstad, og viser til at svært mange forhåndsstemte ved årets valg.

– Senterpartiet var tydelige

Lovnaden fra Støre fikk altså begrenset verdi, ettersom Arbeiderpartiet valget ikke ga Arbeiderpartiet regjeringsmakt.

Helstad sier til NRK at hun i møtet med Støre også advarte Støre om at Senterpartiet kom til å gjøre det bedre i Nordland, gitt deres klare standpunkt om å redde Andøya flystasjon.

Hennes tilbakemelding er i tråd med det 790 av Aps medlemmer har påpekt i partiets egen undersøkelse: Ap tapte i distriktene, mens Senterpartiet fosset frem.

– Senterpartiet var hele tiden klare og tydelige på hva de ville, og folk trengte klar og tydelig beskjed. Det fikk de av Senterpartiet, mens Arbeiderpartiet var veldig tause, sier Helstad i dag.

Ap-leder Støre erkjente mandag at kommunikasjonen rundt Arbeiderpartiets politiske budskap var for ullent i valgkampen.

– Vi var tross alt nær å få det flertallet. Det var flertall i folket for partier som ville ha et skifte. Samtidig ble skillet til den gjeldende regjeringen oppfattet som for utydelig. Det gikk bedre i Norge, og det spilte også inn. Vi må også vurdere hvordan vi kom frem i mediene, og hvordan vi nådde frem i distriktene, sier Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng redegjorde mandag for hva Ap-medlemmene mener at gikk galt i valgkampen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix