Ap og Sv vil ha mer mangfold i styrene til statseide selskaper

– Jeg tenker at dette her er altfor dårlig, det er egentlig ganske flaut at vi i 2020 ikke har kommet lenger og at vi i alle disse selskapene ikke har en eneste person med minoritetsbakgrunn, sier Åsmund Aukrust. han er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Onsdag kunne NRK fortelle at ingen av styremedlemmene i aksjeselskapene med statlig eierskap har etnisk minoritetsbakgrunn.

Staten har eierandel i sju av selskapene på Oslo Børs, og totalt sitter det 63 styremedlemmer i styrene til selskapene.

Åsmund Aukrust er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Han sitter i olje- og energikomiteen. Foto: Arbeiderpartiet

Mangfold gjør styrene bedre

Aukrust mener det må være et bevisst fokus på flerkulturell kompetanse når det rekrutteres styremedlemmer til statlig eide selskaper.

– Det å ha mer mangfold i styrene det gjør styrene og selskapene bedre, derfor så er det i vår egeninteresse at vi klarer å gjøre ting på en mye bedre måte. Her leverer ikke regjeringen på et av formålene med eierskap, nemlig å sikre mangfold i styrene, sier han.

Aukrust sier han er enig i at kvalifikasjoner må settes først, men er sikker på at riktig kompetanse også finnes blant minoritetsgrupper i Norge.

– Jeg tenker at det viktigste er at man må lete, man må faktisk gå ut og sette det som et mål i seg selv, at det skal være mer mangfold. Mer mangfold gjør styrene bedre, og hvis man leter så er jeg helt sikker på at man finner, sier Aukrust.

Det samme mener stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i SV. Han sier at staten må utøve sitt eierskap mer aktivt i selskapene hvor den har eierandel.

Begredelig med lite mangfold

– Det er bare en enkel ting å gjøre: Det er at regjeringen og statsråden begynner å faktisk styre, og setter makt bak ordene, sier Knag Fylkesnes til NRK.

– Vi har såpass stort flertall at vi kan bestemme hvem vi vil skal være i de styrene. Da er det jo begredelig og se at man ikke har klart å bruke den makten til å faktisk få et moderne styre, at man bare fortsetter å velge fra de samme små kretsene i nærheten av Oslo, sier han, og referer til eierandelen staten har i de ulike selskapene.

Staten er majoritetseier i Equinor, Telenor og Kongsberg Gruppen, og eier mer enn en tredel av Yara, DNB og Norsk Hydro. I Entra eier staten 8,24 prosent av aksjene, ifølge Statens eierskapsmelding.

Margunn Ebbesen er stortingsrepresentant for Høyre. Hun er uenig i at staten skal gripe inn mer i selskapene den eier.

Margunn Ebbesen (H) sitter i næringskomiteen på Stortinget. Foto: BENJAMIN FREDRIKSEN / NRK

Valgkomiteen gjør den jobben best

– Jeg tenker at valgkomiteen gjør den jobben best, og staten skal ikke inn på lik linje som de gjorde i sin tid i forhold til kjønnskvotering, at de skal ha en lik kvotering i forhold til etnisitet. For da stiller jeg spørsmålet tilbake - hvor går grensen i forhold til hva staten skal gripe inn i i forhold til bakgrunnsvurdering? Skal man gjøre det samme når det gjelder for eksempel geografi, spør Ebbesen.

Samtidig sier Ebbesen at mangfold er viktig, og tror saken til NRK kan være en øyeåpner for valgkomiteene som skal velge styremedlemmer.

– Jeg mener at det viktigste er å sørge for at man har et bredt sammensatt styre, med god kompetanse, med en god kjønnsbalanse, og gjerne, i aller høyeste grad at man har dekt ulike etniske bakgrunner, sier Ebbesen.

– Har man det i dag, synes du?

– Nei, i dag har man ikke det. Så jeg tror nok at det her kan være en god øyeåpner for de ulike valgkomiteene, at har vi siktet bredt nok ut for å finne en bredest mulig sammensetning i våre styrer nå, sier Ebbesen.