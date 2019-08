I de tre siste kommunevalgkampene har Ap lovet å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti: Elever som ikke har tilfredsstillende nivå på lese-, skrive- og regneferdigheter etter 2. klasse, skal få enda tettere oppfølging.

– Vi vil at alle elever skal følges opp skikkelig, sånn at de lærer seg å lese, skrive og regne tidlig, sier Martin Henriksen (Ap) i Stortingets forsknings- og utdanningskomite.

Foto: Arild Moe / NRK

Men da regjeringen i fjor foreslo, og fikk vedtatt, at norske skoler har plikt til å gi intensiv opplæring til elever på 1 – 4 trinn som står i fare for å bli hengende etter i nettopp lesing, skriving og regning, stemte Ap mot forslaget.

Dette fordi de frykter et slikt fokus vil gå på bekostning av de andre fagene. I tillegg vil de ikke at oppfølgingen skal ha en utløpsdato, forklarer Henriksen.

– Det er jo ikke sånn at hvis du er en elev som sliter i lesing, at du automatisk slutter å ha de utfordringene bare fordi du går fra fjerde til femte klasse.

Handler om prioriteringer

Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Stortingets forsknings- og utdanningskomite, mener dette viser at Ap ikke tør å prioritere det som er viktig for elevenes læring.

Mathilde Tybring-Gjedde mener Ap ikke tør å prioritere Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Det er et eksempel på at Ap ikke vet hva de egentlig vil. For når man lover å prioritere alt, prioriterer man egentlig ingenting, sier hun.

Tybring-Gjedde kaller Aps lesegaranti et luftslott.

– De første årene på barneskolen er veldig viktige, fordi barn som henger etter i 1 - 4 klasse ofte mister læringsgleden. Og hvis vi skal unngå det, må vi satse tidlig.

Ifølge undersøkelsen Programme for International Student Assessment (PISA) fra 2015, er cirka 9545 norske 15-åringer på et lavt nivå i lesing.

– Det er en forskjell på en tredjeklassing som henger etter i lesing og skriving, og en sjetteklassing som henger etter i gym eller blokkfløyte.

– Det er ikke sant

– Det Høyre sier her er rett og slett rent tøv, sier Martin Henriksen, og fortsetter:

– Det er ikke sant at Ap er mot ekstra innsats fra 1 - 4 klasse. Men vi vil ikke at kommunenes plikt til å gi intensivopplæring hvis elevene sliter skal slutte i fjerde klasse.

Han mener en plikt i loven er langt ifra nok, og synes regjeringen er for lite ambisiøs.

– De har gitt et løfte, uten å følge opp med midler. Alle som jobber som lærere eller sitter i et kommunestyre vet at du får ikke gjort underverker i skolen uten midler, sier Henriksen.