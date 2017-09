Ap og Høyre kappes om kreftbehandling i valgkampinnspurten

– Regjeringens ambisjoner er for lave, de har ligget lagt bak de sykehusløftene de har gitt når det gjelder økonomi, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

I valgkampens siste døgn har han tatt turen til Haukeland sykehus i Bergen. Her lover han at dersom Arbeiderpartiet får regjeringsmakten igjen, vil de bruke én milliard kroner til etablering av protonsentre i Bergen og Oslo.

LOVER PENGER: Jonas Gahr Støre (Ap) sier ja til ny kreftbehandling ved å love én milliard til protonsenter dersom de får regjeringsmakten. Her under den siste partilederdebatten i Bergen fredag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

I dag må kreftpasienter reise utenlands for å få protonbehandling. Protonterapi er regnet blant de fremste behandlingsmetodene innen stråleterapi og har vært utredet i Norge siden 2010. Men etableringen av slike sentre har latt vente på seg.

– Det kan gi bedre behandling, bedre kvalitet til de som overlever kreftbehandling og som skal leve lenge med det. Ved å bygge protonsentre så kan vi ta kreftbehandlingen som alle har tilgang til ett skritt videre, sier Støre.

– Stort behov

Ved sykehuset i Bergen har behandlingen lenge vært etterspurt.

– 15 prosent av dem som får strålebehandling i dag. dvs. ca. 1800 pasienter. vil nyte godt av denne nye behandlingsmetoden hvis protonsentrene er klare til bruk i 2022-2023, sier overlege ved kreftavdelingen på Haukeland sykehus, Olav Mella.

Legen mener det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å satse på bygging av to slike sentre i Norge.

– Det er stort behov for denne mer skånsomme behandlingen, ikke minst for barn og unge. Å bygge to slike anlegg i Norge koster ikke mer enn overskridelsen ved enkelte samferdselsprosjekter her til lands, mener Mella.

På spørsmål fra NRK vil ikke Støre velge mellom veiprosjekter og kreftsatsing, men viser til at én milliard til protonsentre er et konkret løfte fra Arbeiderpartiet om de får regjeringsmakten etter valget.

– Slår inn åpne dører

Dagens kreftløfte fra Støre imponerer ikke helseminister Bent Høie (H). Han mener det ikke er behov for noe regjeringsskifte for å sikre bedre kreftbehandling.

ALLEREDE I GANG: Helseminister Bent Høie (H) lover at også dagens regjering vil satse på ny kreftbehandling ved å bygge protonsentre. Foto: NRK

– Her slår Støre inn åpne dører. Regjeringen har allerede bevilget 75 millioner kroner til forprosjektet, som er godt i gang, og avklart finansieringen til etablering av protonsentre i Norge. Anbefalingen om hvor det første senteret kommer er klar i oktober.

– Støre lover penger til to sentre og hevder dere har for lave ambisjoner. Stemmer ikke det?

– Vi venter på en vurdering om det skal etableres et senter først og det andre i etterkant, og eventuelt hvor det skal lokaliseres. Men det er ikke tvil om at det skal etableres protonsentre i Norge. Målet er å få på plass det første senteret innen 2022.

Uenighet

Om det er behov for to slike sentre i Norge, mens man i f. eks. Sverige har ett, har vært en lang diskusjon her til lands.

Øyvind S. Bruland er overlege ved onkologisk avdeling ved Radiumhospitalet. Han arbeider med oppfølging av pasienter som har fått protonterapi i utlandet.

I et intervju med Dagens Medisin i fjor argumenterte han med at det er faglig og økonomisk uhensiktsmessig å bygge to protonsentre i Norge.