Siv Jensen trakk fram tallene da Marianne Marthinsen gjentok Aps budskap om at det nesten ikke skapes jobber i privat sektor under Solberg-regjeringen.

– Selv om Ap fortsetter sin negative omtale av utviklingen i norsk økonomi, kan jeg nå presentere helt ferske tall fra SSB som vil bli publisert senere i dag, kontret finansministeren.

Fastlandsnæringen har demmet opp for tap av arbeidsplasser i oljenæringen. Nasjonalregnskapet viser at sysselsettingen har holdt seg oppe. Siv Jensen (FRP), finansminister

– Tallene viser et bortfall på om lag 50.000 arbeidsplasser i petroleumssektoren fra 2013 til 2016. Men i den samme perioden er det skapt 80.000 nye arbeidsplasser i fastlandsnæringen. Og kun 20.000 av de nye arbeidsplassene er kommet i offentlig sektor, fortsatte Jensen.

NYE TALL: Finansminister Siv Jensen (Frp) la fram tallene i Stortingets spørretime onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Kreativt

Marthinsen hevder tallet ikke kommer fra SSB, men at finansdepartementet selv har regnet sammen ulike tall for å komme fram til et slikt resultat.

– Det finansministeren gjør her, er usedvanlig kreativt, sier Marthinsen til NRK.

De to politikerne er enige om at SSB sier at 50.000 arbeidsplasser er borte i oljenæringen. Men Marthinsen mener tallene om 80.000 nye arbeidsplasser, hvorav 60.000 i privat sektor, kommer fra Jensens egen kalkulator.

– Hun legger 50.000 sammen med statistikk som viser at jobbveksten i Norge var på om lag 30.000 personer. Så trekker hun den slutningen at det må ha blitt skapt 80.000 jobber, og bruker det som bevis på at det går bedre i norsk økonomi, forklarer hun.

– Når vi ser på den faktiske statistikken, viser den en netto nedgang i antall arbeidsplasser de tre siste kvartalene. Det er urovekkende, fortsetter Marthinsen.

Siv Jensen avviser kritikken

Finansministeren svarer at dette er finansdepartementets berginger ikke hennes egne, og legger vekt på at «alt er SSB-tall».

– Ap pleide å ha tillit til finansdepartementets beregninger. Så dette er trist, sier hun og avviser kritikken.

Siv Jensen viser til at effekten av oljenedgangen slo hardest ut i 2015-2016, men at de nå ser at det likevel har blitt skapt arbeidsplasser i løpet av regjeringsperioden deres.

– Dette er ikke triksing med tall. Jeg skjønner Ap ikke synes det er ålright å få slike tall, fordi det ødelegger svartmalingshistorien deres. Jeg synes de skal glede seg over en forsiktig oppgang, sier Jensen til NRK.

Finansdepartementets tall viser at den samlede sysselsetting har gått ned.

2014: 33 000 flere arbeidsplasser

arbeidsplasser 2015: 8 000 flere arbeidsplasser

arbeidsplasser 2016: 6 000 færre arbeidsplasser

Ap mener dette viser nedgang, ikke «forsiktig oppgang» slik Siv Jensen hevder.

– Skaper arbeidsplasser

MYTER: Nikolai Astrup mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet sprer myter om dårlig vekst i arbeidsmarkedet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup (H) sier det er flere tegn til at norsk økonomi er i bedring.

– Det ble satt rekord i 2015 i antall nyoppstartede bedrifter. Mye av det skyldes regjeringens politikk, men selvsagt ikke alt, sier Astrup til NRK.

Nå ber han Arbeiderpartiet om å slutte «å skape myter» om regjeringens arbeidsmarkedspolitikk.

– Vi har lagt til rette for jobbvekst, blant annet gjennom en tiltakspakke på 9 milliarder kroner, gjennom å satse på å utvide Skattefunn-ordningen, som gjør at det nå forskes mer i næringslivet enn noen gang før, og gjennom skattepolitikken, sier Astrup.