Ap lover fire milliarder til skolen og 3000 nye lærere

Partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond Giske presenterte i dag Arbeiderpartiets skoleløfte til velgerne.

– Skole er en av fire områder vi løfter fram i denne valgkampen, sa Støre da han innledet pressekonferansen.

Han trekker fram tre hovedpunkter fra skoleløftets 18 tiltak:

3000 flere lærere fra første til fjerdeklasse

Sikre læreplass/lærlingplass til alle innen 2021

Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig på alle skoler, hver dag innen 2021

Giske understreket på pressekonferansen at 1000 av de 3000 lærerne vil dekke opp for flere elever i skolen, mens 2000 lærere vil komme som et tillegg for å øke lærerandelen.

I tillegg vil Ap blant annet:

Innføre en bemanningsnorm som sikrer voksentetthet og 50 prosent barnehagelærere.

Gjøre skolefritidsordningen om til en aktivitetsskole i hele landet

Forbedre lærerutdanningen

– Lønn ikke viktigst

– Dette er det mest konkrete og ambisiøse skoleprogrammet Ap har lagt fram noen gang. Og definitivt mer ambisiøst enn det Høyre og Frp legger opp til for neste fireårsperiode, hevdet Trond Giske da han presenterte de 18 tiltakene.

Støre og Giske la fram skoleløftet to dager etter at Støre ble kåret til vinneren av den første partilederdebatten i valgkampen, og dagen etter at Støre ble møtt av NRKs sjokkmåling.

I etterkant av pressekonferansen fikk Giske spørsmål om de ikke ville øke lærerlønnen for å gjøre yrket mer attraktivt.

– Lærerne skal ha god lønn, men realiteten er nok at det er arbeidsforhold og muligheten til å være lærer som er mest avgjørende for om folk søker seg til yrket, og blir i yrket, sa Giske.

Høyre er mot lærernorm

For en uke siden la Høyre fram sin plan for den norske skolen. Da lovte de å bruke en milliard kroner på tidlig innsats i skolen i neste periode.

– Vi må sette inn tiltakene før gapet mellom elevene blir for stort til å tas igjen, og da er de første årene spesielt viktig, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

SV vedtok på sitt landsmøte en nasjonal lærernorm, der de vil ha maks 15 elever per lærer i småskolen og maks 20 fra 5. til 10. trinn.

Høyre er mot en slik lærernorm, fordi de mener det vil frata kommuner muligheten til å prioritere ressurser på de skolene som trenger det mest.

Høyres utdanninspolitiske talsperson Henrik Asheim lar seg - kanskje ikke overraskende - ikke imponere. Og til tross for at Høyre selv er mot en definert lærernorm, kritiserer han Ap for å presentere en uforpliktende norm for lærertetthet.

– At Trond Giske kaller dette det mest omfattende, konkrete og ambisiøse skolepolitiske programmet Arbeiderpartiet noen sinne har lagt frem, sier noe om hvor lavt Ap legger ambisjonene sine i skolepolitikken. Det beste eksemplet på dette er den vage og uforpliktende lærertetthetsnormen Ap foreslår, sier Asheim til NRK.

Prislapp: Fire milliarder

Overfor NRK forklarer Støre hvorfor Ap ikke vil definere et visst antall elever per lærer.

– Det må en fleksibilitet til for å ta høyde for hvordan de ulike skolene er organisert, sier Støre til NRK.

– Hvor mye vil det koste?

– 3000 nye lærere vil koste i overkant av to milliarder kroner. Ser man på hele løftet, så nærmer det seg fire milliarder kroner over den neste fireårsperioden.

– Hvor skal du ta pengene fra?

– For det første ved å ikke gi skattekutt slik Høyre gjør, og så vil vi ta tilbake noen av skattekuttene og fordele mer rettferdig. Blant annet på dette.

Saken oppdateres.