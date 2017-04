Ap-lag varsler tøffere tak mot privatskoler

Bergen Ap vil ha et tak på hvor stor andel privatskolene kan utgjøre av det samlede tilbudet. I tillegg foreslår de at privatskolenes ikke blir permanente, skriver Vårt Land.

– Et slikt forslag betyr i praksis å si at privatskoler ikke skal få drive virksomhet. Om man får konsesjon for en avgrenset periode, så vil ingen ideell eier satse store verdier i nye bygg eller ansette fagfolk bare midlertidig, sier styreleder Odd Anders With i Kristne Friskolers Forbund.

Fylkespartiet i Vest-Agder foreslår at partiprogrammet bør inneholde et punkt om å fryse antall private skoler med statsstøtte fra neste årsskifte.

– En frysordning er til å få frysninger av, sier With.

Forbundet hans reagerte allerede da Trond Giske kom med en lekkasje om sterkere styring av privatskoleetableringer.

– Vi vil gi kommunene og fylkeskommunene avgjørende innflytelse over opprettelsen av private skoler. Når en privat lokal privatskole går ut over den offentlige skolen, er det et problem, sa Giske den gangen.