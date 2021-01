Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi erfarer høyeste ledighet på flere tiår. Det er snart 200.000 helt eller delvis ledige, og de som dominerer er de unge under 30 år. Vi kan stå overfor en tapt koronagenerasjon, sa Aps leder Jonas Gahr Støre onsdag.

Under Stortingets muntlige spørretime onsdag beskyldte Ap-lederen regjeringa for å være for passiv. Støre etterlyste flere konkrete tiltak for å sørge for at unge ikke blir stående permanent utenfor arbeidslivet.

– Det gjøres for lite for de unge, sa Støre.

Han kalte det «urettferdig» at de som har vært permittert på grunn av pandemien, ikke får feriepenger til sommeren.

– Tror du det å miste rettighetene til å opptjene feriepenger motiverer folk til å komme i arbeid? spurte Støre retorisk.

– Prioriterer de som står lengst utenfor arbeidslivet

Statsminister Erna Solberg (H) parerte med at hun er «dypt uenig» i Støres beskrivelse av regjeringas håndtering av arbeidskrisa.

Som eksempler på tiltak trakk Solberg blant annet fram regjeringens utdanningsløft, åpningen for at folk på dagpenger kan ta utdanning, og økningen i antall studieplasser på fagutdanning.

– Vi gjør noen valg for å få plass til de viktigste tiltakene som er å inkludere de som har stått lenge utenfor arbeid. Det er viktigere enn at de som midlertidig står uten jobb får feriepenger, svarte Solberg.

Ifølge statsministeren prioriterer regjeringa tydelig langtidsledige og unge, både i statsbudsjettet og i forslag til ny krisepakke som regjeringa har varslet 29. januar.

– Vi prioriterer de som står lengst utenfor arbeidslivet med målrettede tiltak. Vi må gjøre noen valg som politikere i hvor vi bruker pengene.

– De unge som står utenfor er hovedprioriteringa til regjeringa. Vi jobber med målrettede tiltak for å sikre at det ikke blir en tapt generasjon, svarte Solberg.

Like høy arbeidsledighet som i mai

Senterpartiets Geir Pollestad kritiserte også det han mente var en statsminister som virket «veldig fornøyd med seg selv og sin regjering».

– Vi er aldri 100 prosent fornøyd. Det er en del av mitt genmateriale å aldri være helt fornøyd. Derfor er vi mest opptatt av hva vi kan få til fremover, svarte statsministeren.

Ifølge Solberg er det en vanskelig balansegang å sørge for at færre møtes, samtidig som man skal gi gass til en næring i krise.

Den siste uka er det registrert 197.200 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er en økning på 3.300 fra uka før.

Ledigheten er dermed oppe i sju prosent av arbeidsstyrken. Tallet har ikke vært så høyt siden slutten av mai.

