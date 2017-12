Ap-krisen fortsetter

I stortingsvalget og valgkampen denne høsten gikk det meste galt for Arbeiderpartiet. De endte på sitt nest dårligste resultat siden 1924 og tidenes dårligste valg for Arbeiderpartiet i opposisjon.

– Utfordringen vår ved valget var at vi ikke klarte å synliggjøre og skape engasjement rundt Arbeiderpartiets politikk. Det tar vi på høyeste alvor, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

Nå viser en fersk måling Norstat har gjort for NRK at situasjonen har gått fra vondt til verre.

Fallet fortsetter

Oppslutningen om Arbeiderpartiet har falt jevnt og trutt det siste året. På NRKs måling 2. november 2016 hadde partiet en oppslutning på 37,4 prosent. I stortingsvalget fikk de 27,4 prosent oppslutning, og i den ferske Norstat/NRK-målingen for desember 2017 har oppslutningen falt til 25,8 prosent.

Tallene viser også at Arbeiderpartiet har gått tilbake i samtlige av Norstat/NRK-målingene etter valget.

– Etterdønningene etter et dårlig valg og fokus på hva som har gått galt og hva Arbeiderpartiet ikke har gjort godt nok, preger nok fortsatt målingene, sier Stenseng.

Etter valget varslet Ap-leder Jonas Gahr Støre en tøffere og klarere tone i rollen som opposisjonsparti. Nå sier Stenseng det tar tid å ta grep og å synliggjøre Arbeiderpartiets politikk i en ny stortingsperiode i opposisjon.

– Jeg tror forklaringen er at vi enda ikke har klart å snu det negative fokuset som har vært gjennom en lang høst, sier partisekretæren før hun fortsetter:

– Vi må ha nye og bedre politiske svar og ta eierskap til de største utfordringene landet vårt står overfor. Det er et møysommelig arbeid.

Høyre er største parti på målingen

Statsminister Erna Solberg (H) har all mulig grunn til å juble for resultatet i Norstat/NRK-målingen. Foto: Maria Korkunc / Statsministerens kontor

På den andre siden av det politiske sentrum er det all mulig grunn til å juble. Alle de fire flertallspartiene, Høyre, Frp, KrF og Venstre, har økt i oppslutning i forhold til tilsvarende måling i november.

Samtidig er Høyre det største partiet på målingen. Det er andre gang siden august 2013 på de månedlige målingene Norstat gjør for NRK. Det er også første gang etter årets stortingsvalg.

– Jeg tror at folk ser at vi får til politikk og at de liker den politikken vi får til. Det har vært en høst som har sørget for at regjeringen har fått gjennomslag for budsjettet og viktige saker som landmaktutredningen. Og selv om vi har en mindretallsregjering og må gjøre noen endringer i Stortinget, så tror jeg de ser at dette går fint, sier statsminister Erna Solberg (H) til målingen.

Målingen gir de fire ikke-sosialistiske partiene flertall med 87 mandater. De rødgrønne partiene får kun 80 mandater, det svakeste resultatet de har fått på Norstat/NRK-målingene for disse partiene etter valget.