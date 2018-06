Ap krever svar fra helse-Høie om pasientfavorisering

En ny studie avslører favorisering ved norske, offentlige sykehus. Studien viser at sykehusene bruker mer ressurser på pasienter med høyere utdanning enn på pasienter med lavere utdanning.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Tuva Moflag har på vegne av partiet tatt saken opp i Stortinget, hvor hun krever svar fra helseminister Bent Høie (H).

– Dette kan vi ikke feie under teppe. Vi må gjennomgå helseapparatet fra politisk toppledelse til bunn, sier Moflag.

Arbeiderpartiets Tuva Moflag krever svar fra Høie om pasientfavorisering. Foto: Victoria Wilden / NRK

Hun er overrasket over at studien avdekket så store forskjeller.

– Det er sterkt kritikkverdig. Det utfordrer hele grunnbjelken i helsevesenet vårt om at alle skal få likeverdige helsetjenester.

– Jeg forventer at helseminister Høie tar tak i dette, og har derfor sendt inn et skriftlig spørsmål til han i dag. Jeg vil vite hvordan han vil sikre folk like helsetjenester uavhengig av hva slags bakgrunn de har, sier Moflag.

Frp-Hoksrud: Frykter for tilliten til helseapparatet

Forskjellsbehandlingen av pasienter får også stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) og medlem i helse- og omsorgskomiteen til å reagere.

– Det er svært alvorlig og uakseptabelt. Forskjellsbehandling som dette skal vi ikke ha i helsevesenet, sier Hoksrud.

Frps Bård Hoksrud frykter favorisering av pasienter kan føre til lavere tillit til helsevesenet. Foto: Anne Lognvik / NRK

Også han vil ta saken videre med helseministeren.

Han må se på hva man kan gjøre for å sikre at alle pasienter får like god behandling.

– Hva tror du en slik favorisering kan føre til?

– Dette kan føre til at tilliten til det norske helseapparatet kan gå ned hos en del mennesker. Det ønsker vi ikke. Det er et viktig prinsipp i Norge at alle skal ha lik behandling.

– Men Frp vil jo privatisere helsetjenester. Vil ikke dette føre til en forskjellsbehandling?

– Vi tror det kan være bra med litt konkurranse fra de private helsetjenestene. Når man får konkurranse ser man at alle bestreber seg på å bli enda bedre. Vi vil fortsatt sikre at alle får lik behandling, så lenge det er staten som skal finansiere behandlingen.

Høie viser til pakkeforløp på kreft og ekspertpanel

Helseminister Bent Høie mener rapporten gir viktig kunnskap:

– Den viser en situasjon som vi ikke ønsker oss i det offentlige helsevesenet hvor leger skal gi behandling ut ifra behov, ikke den enkeltes bakgrunn eller utdannelse.

Høie skal nå sette seg grundig inn i rapporten.

– Forskjellsbehandling av pasienter har også kommet frem i tidligere rapporter. Og nettopp derfor har vi innført pakkeforløp på kreft, slik at pasienter får et standardisert opplegg. Det er med på å sikre at pasientene får en mer lik behandling.

– Vil du gjøre noen nye grep for å unngå en slik favorisering?

– Nå etablerer vi også et nasjonalt ekspertpanel, slik at dersom en alvorlig syk pasient får beskjed om at vi ikke kan gjøre noe mer, så kan man nå få en ny vurdering fra ekspertpanelet.