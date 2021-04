Ap-kompromiss om abort: Vil avvikle abortnemndene

– Vi er veldig stolt av å ha fått enighet for å avvikle abortnemdene til uke 18. Det er historisk. Nå skal kvinner sikres selvbestemmelse og slippe å forklare seg for en nemd, sier AUF-leder Astrid Hoem til NRK.

Redaksjonskomiteen under Aps landsmøte har blitt enige om et forslag om å avvikle abortnemndene og gi kvinnen det siste ordet fram til uke 18:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnenes selvbestemmelse skal sikres».

Videre står det blant annet følgende i innstillingen:

Legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det.

Følge opp endringene i bioteknologiloven som sikrer flere mulighet til å stifte familie.

Gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, og rett på utvidet fosterdiagnostikk, herunder NIPT, samt rådgivning og oppfølging

Abortspørsmålet er et av flere stridstemaer under helgens digitale landsmøte i Ap.

På forhånd har et flertall i komiteen gått inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18.

Partileder Jonas Gahr Støre er blant dem som har stilt seg bak dette. Selv om han mener at abortnemndene har utspilt sin rolle i sin nåværende form, vil han utrede et alternativ først.

– Det har vært tradisjon for Arbeiderpartiet å stille seg på kvinnens side, men vi gjør det grundig. Derfor er en utredning som belyser dette godt veien å gå, sa Støre til NRK tidligere i uka.