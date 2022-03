Ap-kilder: Tajik kan få toppjobb i Stortinget

– Hadia gjorde en god jobb som arbeidsminister, og hun ga arbeidsfolk et ansikt. Men dessverre har hun opptrådt uærlig, også mot partiet, i denne saken. Det er et demokratisk problem, sier sentralstyremedlem Hilmar Høl til NRK.

– Jeg er rett og slett skuffet, lei meg og forbannet, sier nestlederen i Vestland Ap.

Uttalelsen kom fredag ettermiddag, før NRK kunne fortelle at Tajik fikk skattefrie leieinntekter for ei utleieleilighet i perioden ho budde hjå sine foreldre. Advokater mener hun skulle ha skattet av disse inntektene.

Tajik ba onsdag om å få gå av som arbeids- og inkluderingsminister etter å ha møtt økende kritikk i pendlerboligsaken.

Men hun fortsetter som nestleder i partiet og er innvalgt på Stortinget fra Rogaland.

Og hvis Tajik ønsker å gå inn som parlamentarisk leder på Stortinget, vil hun få det som hun vil, siden hun fremdeles er nestleder. Det fremholdt flere sentrale Ap-kilder NRK snakket med, før den nye saken ble kjent fredag.

Først over helgen blir det klart hvilken rolle Tajik får i stortingsgruppen.

INNVALGT: Ap-nestleder Hadia Tajik skal nå tilbake i partiets stortingsgruppe. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NT

«Blandet bilde»

Da hun gikk av som statsråd, fikk Tajik en rekke spørsmål om hvorfor hun ikke har tillit som minister, men fortsatt har tillit som nestleder.

Det er få i Ap som vil gå åpent ut med kritikk. Men utenfor sitat erkjenner flere Ap-kilder NRK har snakket med, at bildet er mer blandet:

Én kilde til sier at partiet tåler ikke veldig mye mer enn dette før Tajik bør trekke seg, også som nestleder. Vedkommende mener hun ikke bør bli parlamentarisk leder nå, men heller få en posisjon som fraksjonsleder.

Flere kilder sier Ap-folk er redde for å flagge høyt hva de mener, av frykt for å bidra til en ny, ødeleggende personkonflikt i partiet.

Folk ønsker å skape ro og vil ikke skape uro, ingen ønsker personkonflikt, derfor kommer ikke mer misnøye ut, fremholder flere kilder.

Én kilde mener det ikke er noen sammenheng mellom at Tajik er nestleder og eventuelt blir parlamentarisk leder, og at et sannsynlig scenario er at hun fortsetter som nestleder, uten å bli parlamentarisk leder.

Et annet moment er frykt for at det skal komme flere nyheter som rammer Tajik i selve pendlerboligsaken. Senest fredag ettermiddag kom altså både NRK og VG med nye saker.

Formelt er det Aps landsmøte som uttrykker tillit til partiledelsen. Neste landsmøte holdes først neste vår, og partikilder tviler på at saken blir tatt opp i formelle organer før den tid.

AVGANG: Hadia Tajik måtte onsdag trekke seg som arbeids- og inkluderingsminister. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Krevde avgang

Onsdag krevde Aps ordførere i Fyresdal og Austrheim at Tajik måtte gå av også som nestleder. Det samme gjorde stortingsrepresentant May Britt Lagesen fra Trøndelag.

– Vi kan ikke ha toppolitikere som ikke kan forholde seg til egne regler, og som prøver å omgå dem bevisst, sa ordfører Erik Skjervagen i Fyresdal kommune til NRK.

Men Tajik fikk også støtte fra sentrale politikere for beslutningen om å fortsette som nestleder.

Fylkesleder Frode Jacobsen i Oslo og fylkesleder Torstein Tvedt Solberg i Tajiks hjemfylke Rogaland var blant dem som gikk ut med åpen støtte.

– Hadia er en svært dyktig politiker og gjør en glimrende jobb for partiet. Hun har min fulle tillit som nestleder, skriver leder av Østfold Arbeiderparti Siri Martinsen i en e-post til NRK.

Også statsminister og partileder Jonas Gahr Støre understreket at han har tillit til Tajik som nestleder.

Aasrud inn?

Det er ikke avklart hvem som etterfølger Hadia Tajik som arbeids- og inkluderingsminister. Støre varslet torsdag at det vil skje over helgen.

AKTUELL: Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ap-kilder trekker fram Rigmor Aasrud fra Innlandet som den mest sannsynlige kandidaten. Aasrud er blant partiets mest erfarne politikere, er i dag parlamentarisk leder på Stortinget og har også tidligere vært statsråd.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, som i likhet med Tajik er nestleder i Ap, overtok i dag midlertidig som arbeids- og inkluderingsminister.

Det er ventet at en ny permanent løsning vil være på plass en av de første dagene over helgen.

Saken rundt Tajik startet med at VG for snart to uker siden avslørte hvordan Ap-toppen fikk skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010, med en leiekontrakt hun aldri benyttet som grunnlag.

Tajik har beklaget at hun var uryddig, men har fastholdt at hun hadde krav på skattefri pendlerbolig.

Tajik pendlet til foreldrenes hjem i Rogaland og sier selv hun hadde boligutgifter der, noe hun imidlertid ikke har dokumentert.

– Jeg er lei meg for at jeg har gjort feil og har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før. Det er min feil, sa Tajik da hun gikk av onsdag.

– Jeg beklager, jeg betaler ekstra skatt og jeg går av, understreket statsråden.