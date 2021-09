Ap-kilder etter bruddet: Legger skylda på SV

Ap-toppene ante hva som skulle komme da det ble kalt inn til sentralstyremøte på kort varsel ved 13-tiden onsdag. Likevel reagerte mange med overraskelse og skuffelse da det ble klart at SV var ute av sonderingene.

Støres Plan A - en flertallsregjering med Sp og SV – var blitt til Støres Plan B: En mindretallsregjering med Senterpartiet som eneste partner.

– Vi håpet jo på å få med oss SV. Det hadde vært det beste for oss. Men når det ikke går, så må vi bare se framover, sier sentralt plassert kilde i Arbeiderpartiet.

NRK har snakket med en rekke kilder i og rundt Arbeiderpartiets sentralstyre. Ingen av dem vil legge skylden for sammenbruddet på Jonas Gahr Støre. Tvert imot mener de at SV langt på vei har seg selv å takke.

Spør seg om SV ville

En kilde som deltok på sentralstyremøtet, sier det ikke er grunn til å kritisere Støre for prosessen eller klandre Ap-lederen for at SV brøt. Vedkommende beskriver sentralstyremøtet som konstruktivt. En annen kilde sier at Støre har gjort riktige vurderinger underveis.

Bare to rundt kakefatet i Hurdal når SV-leder Audun Lysbakken nå har forlatt sonderingene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da ordet gikk fritt etter Støres orientering var stemningen i møtet at det bare var å «brette opp ermene og gå videre», sier kilden, som er overbevist om at Ap nå finner en løsning med Senterpartiet.

En annen sentralt plassert kilde tror SV egentlig ønsket å gå i regjering, men at valgresultatet gjorde det vanskeligere ved at Senterpartiet ble så vidt mye større enn SV. Også trusselen fra Rødt og MDG spilte inn, hevder kilden. De to partiene kunne komme til å forsyne seg av misfornøyde SV-velgere, dersom partiet ikke fikk tilstrekkelig med gjennomslag ved å gå i regjering. Resonnementet deles av flere NRK har snakket med.

En kilde beskriver SVs krav som «utopiske» og tror selv reelle forhandlinger ville ha endt med brudd på et tidspunkt uansett. Det samme bildet tegnes av andre kilder NRK har snakket med.

– Det er jo grunn til å spørre om SV virkelig ønsket å sitte der, sier en av dem.

Vedkommende mener Ap umulig kunne gå med på det de opplevde som klare krav fra SV, som for eksempel profittfri velferd. Også når det gjelder skatt ble SVs utgangspunkt umulig å møte, mener kilden.

– Ingen ultimatum

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier det ikke bør herske noen tvil om partiets ønske om å gå i regjering.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes

– Selvfølgelig var vi veldig interessert i å være med å danne regjering. Vi har kjempet for dette i to år og stilt døra åpen for alle på venstresiden. Vi jobbet på spreng for å finne løsninger, og det tror jeg alle som forhandlet med oss på Hurdalsjøen kan bekrefte, sier Fylkesnes.

Han har følgende å si til dem som mener SV stilte umulige krav:

– Vi har ikke stilt ultimatum på noen områder. Det viktige for oss var å redusere forskjellene og ta tak i miljøkrisa. Det var Arbeiderpartiet og Senterpartiet som valgte å ikke være del av et slikt rødt og grønt prosjekt.

Skuffelse i SV

En som i dag samarbeider med SV i maktposisjon, Oslos byrådsleder Raymond Johansen, sier dette om onsdagens sammenbrudd i sonderingene:

– Arbeiderpartiet ønsket en trepartiregjering, det gikk dessverre ikke. Jeg ønsker Jonas lykke til i det viktige arbeidet med å gi Norge en ny, god regjering, sier Johansen, som var statssekretær i den rødgrønne regjeringen og også sitter i Aps sentralstyre.

I går kunne NRK melde at flere i SV er skuffet over manglende drahjelp fra Arbeiderpartiet i sonderingene på Hurdalsjøen hotell.

Selv sa SV-leder Audun Lysbakken at nettopp manglende gjennomslag innen klima, miljø og fordeling var de viktigste grunnene til at partiet brøt sonderingene.

SV-leder Audun Lysbakken Foto: NTB

– Det er helheten på disse områdene. Oljepolitikken, utslippskutt, naturvern, skatt, å gjøre velferden profittfri, sa Lysbakken før han forlot hotellet.

Tar ikke selvkritikk

Dagen etter bruddet med SV møtte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre pressen til kaffe og hvetebakst på Hurdalsjøen hotell. Der ble Støre spurt av NRK om han burde ha brukt mer tid på å avklare hvor SVs smertegrense gikk - før de tre partiene samlet seg til sonderinger.

Men Støre tok ikke selvkritikk. Han mener avstanden rett og slett var for stor mellom Ap og Sp på den ene siden, og SV på den andre.

Støre og Lysbakken i samtale under sonderingene. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

– Dette handlet om grunnleggende politiske spørsmål som vi diskuterte veldig åpent og ærlig. Og igjen, fordi tonen mellom oss er såpass god, så var det ikke noe uklarheter rundt det, svarte Støre og fortsatte:

– Jeg tenker at alltid kan man gå tilbake og se; er det noe ved prosessen som kunne vært gjort sånn eller slik, men det som er klargjørende er at det var politikkens kjerne. Og der er det viktig å være ærlig med hverandre. Og hvis du prøver å glatte over og skrive over det, slik at det bærer videre til neste etappe, så tror jeg det kan være uklokt for alle parter.

– Umulig

NRK vet at det tok mange timer fra SV-leder Audun Lysbakken først ga uttrykk for at det gikk mot et brudd, til Støre orienterte sitt sentralstyre.

Likevel skal det ikke ha blitt reist åpen kritikk mot Ap-lederens håndtering under sentralstyremøtet, ifølge kilder som var til stede.

En av dem sier det ville bære helt galt av sted om Støre skulle ha konsultert partiorganene fortløpende underveis for om mulig å kunne tilby SV større gjennomslag, og slik sikre at partiet ble værende ved møtebordet.

– Det er umulig. Enten har du mandat til å forhandle eller så har du det ikke. Å be om noe slikt ville være som å invitere til gruppearbeid om statsbudsjettet, sier kilden.