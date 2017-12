Ap-Jonas: – Erna er svekket, men det bryr jeg meg ikke så mye om

– Erna Solberg (H) er parlamentarisk svekket på Stortinget. Det bryr jeg meg ikke så mye om. Jeg bryr meg om at det nå er muligheter for nye flertall.

Slik svarer Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på spørsmålet om han mener statsministeren og regjeringen er svekket etter en høst der de har gått på en rekke nederlag på Stortinget.

Har gått på tap etter tap

For til tross for at Solberg advarte både Venstre og KrF mot å søke flertall på rødgrønn side i saker de er uenige med regjeringen, så har nederlagene tikket inn allerede fra starten av stortingssesjonen.

– Fedrekvoten kom på Stortingets førstedag og ble talende. Det vedtaket var ikke mulig i forrige periode. Det er det nå, sier Støre.

Det stoppet ikke der.

Regjeringen har allerede fått flertallet mot seg i flere saker etter stortingsvalget i høst:

Solberg innrømmer at hun og regjeringen har gått på nederlag, men mener det er et for sterkt uttrykk.

– Dette er ikke uvanlig for en flertallsregjering, men nederlag høres veldig voldsomt ut.

– Hva vil du kalle det?

– At regjeringen ikke har fått gjennomslag for sin politikk og at andre partier har bestemt dette.

– Hva gjør du hvis det fortsetter?

– Denne høsten fikk vi gjenvalg. Det er sjelden i Norge. Folket ga klar beskjed om at de fortsatt ønsker en borgerlig regjering. Da er det rart å høre Ap si at vi er svekket. Det er et annet flertall enn før, men det er stort flertall for hovedtyngden i regjeringens politikk, sier Solberg.

Støre har sett lyset

Støre ser det annerledes.

– For meg er det et lite lysglimt i det parlamentariske området for denne fireårsperioden. Vi har mulighet til å få flertall og Stortinget kan bestemme en annen kurs enn regjeringen. Det har vi sett på mange områder denne høsten. Det spennende for 2018 og for årene som kommer, sier Støre.

Det er lys i et mørke det nest dårligste valgresultatet for Arbeiderpartiet etter andre verdenskrig.

– Ap er svekket. Å sitte i regjering var vårt mål. Vi gjorde et for dårlig valg og kom ikke dit. Nå forlater vi 2017, det er jeg glad for, og vi skal møte 2018 med både politikk og vilje til å finne løsninger på Stortinget, sier Støre før han fortsetter:

– Men vi er fortsatt det største partiet på Stortinget. Vi har 800 000 velgere som forventer at vi jobber hardt for gjennomslag, vi har fått til mye sammen med SV og Sp og vi inviterer KrF på flere områder.