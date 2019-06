Ap i Oslo: – Dette blir for dumt. Vi må gjøre om på bomplasseringen

Arne B. Øystese bor i Sandakerveien og har fått utsikten sin fra leiligheten i tredje etasje ødelagt av den nye bomstasjonen.

Han har balkongen sin en knapp meter fra den nye bomkonstruksjonen og krangler med Statens vegvesen om plasseringen.

Han sitter også i styret i borettslaget Marcus Thranes gate 8–20. Han er forbannet på at han og andre beboere har blitt varslet seint fra Statens vegvesen.

– Oppdaget på en spasertur

Han forteller at det har vært mye graving i gata og han reagerte ikke før han på en spasertur i området oppdaget det samme fundamentet i parallellgaten Vogts gate.

Først på denne spaserturen skjønte han hva som var i ferd med å skje, skriver Dagsavisen.

Det er strid om denne bomstasjonen på Torshov i Oslo. Beboerne mener de ikke har blitt hørt underveis i byggingen. Foto: Nadir Alam / NRK

– Den frie utsikten og balkongen var en av fordelene med leiligheten, sier Arne B. Øystese i Sandakerveien nederst på Torshov til avisen.

Det var inntil Statens vegvesen fant ut at de skulle plassere en av Oslos 53 nye bomstasjoner knapt en meter foran den vestvendte balkongen hans.

– Jeg kan nærmest henge koppholderen min på den, sier Øystese.

– Må gjøres noe med bommen

Nå sier Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson Andreas Halse at denne bommen må det gjøres noe med.

– Dette blir for dumt. Den bommen bør selvfølgelig ikke stå opp i balkongen til disse folka, sier han.

– Vi kommer til å følge opp dette og sørge for at bommen får en bedre plassering, sier Halse til NRK.

Andreas Halse er Aps miljøpolitiske talsperson og sier nå at denne bommen må det gjøres noe med. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Seint varsel

Fundamentet ble montert før jul, uten at borettslaget Marcus Thranes gate 8–20 fikk noen varsler.

Først 14. mai, kun to dager før bomstasjonen blir montert, får borettslaget en e-post fra Statens vegvesen:

«Fundamentet for bomstasjonen i Sandakerveien er bygd og det som gjenstår er monteringen av selve bomstasjonen. Så om de beboerne i borettslaget som har leilighet nærmest bomstasjonen har et ønske om en befaring så vil vi stille for å informere nærmere om arbeidene».

– Å få beskjed så sent, det er ganske provoserende, sier Øystese, som har et styreverv i det lokale borettslaget.

– Ikke plass andre steder

– Plasseringen har blitt valgt ut ifra hvor det er plass, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Anne-Grethe Nordahl.

Til Dagsavisen sier prosjektlederen at plasseringen ikke er den mest heldige, men at det er så tett infrastruktur i bakken, og ikke plass andre steder i Sandakerveien.

– Nei, vi har ikke funnet noen annen plass til den. Og den står på lovlig grunn, sier Nordahl ifølge Dagsavisen.

Borettslagsstyrer Trond Sivert Moe, sier at de fikk beskjed om at det kom en bom, men den fikk de først etter at fundamentet til bommen var plassert.

– Da var det jo ingen mulighet til å få flyttet den, sier Moe.

Fra balkongen ser bomstasjonen slik ut. Den ødelegger mye av utsikten til beboerne som har fått bomstasjonen plassert inntil sine balkonger. Foto: Nadir Alam

– Ser ut som en skorstein

Øystese er fortvilt utover den nye utsikten sin. Han har forståelse for at sånne ting kan skje, men er kritisk til måten det er gjort på.

– Den ser jo ut som en skorstein, den er ekstremt massiv, sier han.

– De har sikkert gjort alt de kan for å få den fin og grønn – men de kunne satt den en annen plass, sier Øystese.

LES OGSÅ: Her er de nye Oslo-bommene

LES OGSÅ: Drapstrusler, trafikksabotasje og hærverk: Slik er den skitne siden av bompengeopprøret