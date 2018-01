Varslene gjelder flere personer på ulikt nivå i organisasjonen, opplyser partisekretær Kjersti Stenseng til NRK. Hun sier ikke det nøyaktige antallet varsler partiet har fått, men sier «et tjuetall varsler».

Overfor VG opplyser Stenseng at hun vil ikke svare på hvor mange av varslene som gjelder Trond Giske.

Da NRK spurte stortingspartiene om antallet nylige varsler, meldte alle unntatt Arbeiderpartiet om sine nylige tall. Stenseng begrunnet at Arbeiderpartiet ikke ville gå ut med noe tall, med hensynet til varslerne, og at de berørte skulle få mest mulig ro.

– Vi skal behandle saker med mest mulig konfidensialitet. Derfor vil vi heller ikke løpende rapportere til media om antallet varsler som kommer inn hit, sa Stenseng til NRK i går.

Før i dag skrev VG at tre Giske-varslere mener at også Arbeiderpartiet bør offentliggjøre antall varsler. Flere av dem skal ha reagert på at partiet ikke hadde offentliggjort tallene.

Men nå har altså partisekretæren snudd på flisa, og forteller at partiet har mottatt over tjue varsler siden desember.

Varsler i partiene

Seksuell trakassering i politikken kom for alvor på dagsorden i desember i fjor i forbindelse med saker rundt tidligere Arbeiderparti-nestleder Trond Giske. Siden den gang har det kommet varslingssaker i flere andre partier.

De siste ukene har det stormet rundt tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, samt Frps Ulf Lerstein.

Generalsekretær i Høyre John-Ragnar Aarset. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sa i går til NRK at han tror åpenhet om antallet gjør terskelen lavere for nye varslere.

– Det er håpet vårt, at de som eventuelt har hatt ubehagelige opplevelser i vår organisasjon, skal komme til oss nå, sa Aarset..

Høyre og Ap på topp

Under er en oversikt over kjente varsler de forskjellige partiene har fått den siste tiden. Det er partiene selv som har opplyst om antallet saker.

Arbeiderpartiet: Et tjuetall (kjente varsler kommet inn fra midten av desember).

Høyre: 21

Fremskrittspartiet: 5 (I tillegg saker som omhandler Ulf Leirstein)

Sp: 5

Venstre: 3

Sosialistisk Venstreparti: 2

Kristelig Folkeparti: 1

Miljøpartiet De Grønne: 1

Rødt: 0

Selv om partiene er åpne om antall, er det mye de ikke vil si noe om. Det gjelder hvem det varsles mot – bortsett fra i noen profilerte tilfeller. Det gjelder også hvor alvorlige hendelser varslene handler om.