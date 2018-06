Ap-fylkesledere er lei av interne stridigheter: – Nå er det nok!

Etter flere medieoppslag om Ap som ikke handler om politikk, har flere av fylkeslederne sett seg mektig lei på internt bråk og dramatikk.

– Jeg er veldig klar på at nå må vi komme videre. Nå er det nok. Vi driver god politikk, men det drukner i støyen. Det er så mye fokus på indretjenesten i stedet for politikken, sier Stanley Wirak, leder i Rogaland Ap.

– NOK NÅ! Stanley Wirak, leder i Rogaland Ap, mener det er «altfor mye fokus på indretjenesten i stedet for politikken». Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Når journalister ringer nå, handler det ikke om politikk. Og det er ikke medienes skyld at fokuset er på noe annet enn politikken. Det er nok nå. Det er en tid for alt, og det er en tid for å bli ferdig med ting.

– Er så trøtt av slike oppslag

I dag har Ap-ledelsen sittet i et ordinært, halvårlig møte med partiets fylkesledere. Partileder Jonas Gahr Støre sa på forhånd at den politiske situasjonen var temaet for møtet.

Møtet kom få dager etter at Dagens Næringsliv skrev at Ingunn Yssen, klubbleder for Ap-ansatte i stortingsgruppa, er sykmeldt etter et møte med Støre 14. mai. I møtet skal hun angivelig ha blitt refset etter å ha advart partilederen i media mot å invitere Trond Giske til partiets sommerfest.

Det kommer etter måneder med metoo-saker, omstridt Trond Giske-comeback og et elendig valgresultat.

Hvorfor partiet ikke klarer å komme videre, måtte derfor også diskuteres på dagens møte, mente fylkeslederne NRK snakket med før møtet.

– Jeg er så trøtt av slike oppslag. Vi er et politisk parti, og det er politikk vi har lyst til å drive med, sa Truls Vasvik, leder i Vestfold Ap.

UKULTUR: Kristina Hansen, leder i Finnmark Ap, sier det er «ingen god situasjon» i Ap nå og mener lekkasjer og ukultur må ryddes bort. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Jeg reagerer på at det hele tiden dukker opp lekkasjer som absolutt ikke burde være der. Det er mange kilder som burde snakke med folk direkte, i stedet for å ta ting gjennom media.

– Ingen god situasjon – lekkasjer skal ikke skje

Han fikk støtte av sin fylkeslederkollega i Finnmark Ap.

– Det er ikke noen god situasjon, men vi har alle muligheter til å reise oss til gamle høyder. Vi ønsker å bidra til å rydde bort det som er av ukultur. Lekkasjer fra interne møter skal ikke forekomme, sa leder Kristina Hansen.

Per Vidar Kjølmoen, leder i Møre og Romsdal Ap, mener partiet nå må jobbe med å håndtere ting internt.

– Jeg er ganske lei av å snakke om slike medieoppslag. Det er gamle saker, partiet har konkludert, og nå må vi gå videre. Det vil alltid være lekkasjer i alle partier, men det fornuftige er å håndtere slikt internt og ikke lage mer dramatikk enn nødvendig.

Flere av dem som var til stede på møtet, omtaler det etterpå som et godt møte.