Ap-drama i nord: Full splid om mektig toppjobb

«Rart», mente Vadsø-ordfører Wenche Pedersen om at Lebesby-ordfører Sigurd Rafaelsen sluttet opp om Stenseng fremfor Helga Pedersen da forslaget til ny Ap-ledelse ble lagt fram.

Før landsmøtet om en uke har Rafaelsen nå et klart budskap til partifellene:

– Jeg er en del av en enstemmig valgkomité, som har lagt fram et forslag til landsmøtet. Det har vært en lang prosess der vi til slutt har samlet oss om en innstilling som jeg vurderer har støtte, sier Rafaelsen til NRK.

Finnmarkingen er sønn av den profilerte, tidligere ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

BER OM STØTTE: Vi har samlet oss om et forslag og anbefalt det overfor landsmøtet, sier Sigurd Rafaelsen, som representerte Finnmark Ap i valgkomiteen. Foto: Hanna Johre / NRK

Sigurd Rafaelsen forsvarer valgkomiteens innstilling og sier det står «stor respekt av Bjørnar Skjærans beslutning om å vike plass for fornyelse av partiet».

Skjæran trakk seg som nestleder og ga dermed plass til Jan Christian Vestre, som er innstilt som ny nestleder, i likhet med Tonje Brenna.

– Her setter han partiets fremtid foran seg selv. I forslaget har Nord-Norge fått inn tre i sentralstyret som kan jobbe for våre saker som blant annet fiskeri, kraft, befolkningsutvikling, forsvar og geopolitikk, sier Rafaelsen i en SMS.

– Samtidig har vi foreslått en ledelse med god kjennskap og et sterkt engasjement for Norge i nord, argumenterer han.

Intens maktkamp

Det er fremdeles uklart om det blir en dramatisk kampvotering om den mektige posisjonen som Aps «daglige leder» på landsmøtet.

For tidligere Ap-nestleder og Tana-ordfører Helga Pedersen har ennå ikke avklart om hun vil stille som Stensengs motkandidat til jobben som partisekretær.

– Jeg har ikke noe nytt å melde i dag, sier hun til NRK fredag.

Landsmøtet innledes med tale fra partileder og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) torsdag klokken 12. Valg av ny partiledelse skjer fredag om en uke.

Som NRK tidligere har omtalt, pågår det nå et intenst arbeid på begge sider for å kartlegge støtte og oppslutning om de to.

KAMPVOTERING? Det kan bli et oppgjør mellom Helga Pedersen (til venstre) og Kjersti Stenseng om partisekretærjobben i Ap på partiets landsmøte om en uke. Foto: Vidar Ruud / NTB

I valgkomiteen talte Sigurd Rafaelsen Nord-Norges sak, og de tre nordligste fylkene endte da også med å få hver sin representant i Aps sentralstyre: Kristina Hansen fra Finnmark, Cecilie Myrseth fra Troms og Bjørnar Skjæran fra Nordland.

Men før innstillingen ble avgitt, flagget Rafaelsen støtte til forslaget om å erstatte Stenseng med Pedersen som ny partisekretær, etter det NRK erfarer.

Nå ber han altså partiet slutte opp om innstillingen som til slutt ble presentert.

– Vi skal ha respekt for at det er delegatene som bestemmer, men dette er forslaget vi har samlet oss om og anbefalt overfor landsmøtet, sier han, og fortsetter.

– Det er et privilegium at vi har mange dyktige kandidater i Ap. Det er naturlig at det diskuteres navn når det er valg til partiets mest sentrale posisjoner.

Dette er delegatfordelingen til Ap-landsmøtet Ekspandér faktaboks Østfold: 16 Akershus: 28 Oslo: 31 Innlandet: 36 Buskerud: 12 Vestfold - Telemark: 24 Agder: 14 Rogaland: 17 Vestland: 32 Møre og Romsdal: 12 Trøndelag: 42 Nordland: 16 Troms: 10 Finnmark: 9 Svalbard: 1 (Kilde: Arbeiderpartiet)

Splittelse

NRK og andre medier har i dagene etter at valgkomiteen kom med sin innstilling, kartlagt hvordan styrkeforholdet er mellom de Stenseng og Pedersen.

Kjersti Stenseng, som har vært partisekretær siden 2015, kan først og fremst skilte med at hun har en enstemmig valgkomité i ryggen.

Det veier normalt tungt i Ap, hvor det ikke er tradisjon for å utfordre et slikt forslag, fremholder flere kilder.

Stenseng fra Kvam i Nord-Fron i Innlandet har dessuten LO-familien i ryggen. Valgkomiteen ble ledet av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun klarte å meisle ut et kompromiss alle de elleve i komiteen kunne stille seg bak.

Samtidig antas det at Stenseng har solid støtte i Trøndelag, Vestland og Akershus for å få to nye år i jobben. Samlet har de tre lagene 102 av de 300 delegatene på landsmøtet.

– Vi må legge denne diskusjonen om å bytte partisekretær død. Det er ei uke til landsmøtet, nå må vi diskutere politikk. Ballen må legges død, sier Trøndelags delegasjonsleder Per Olav Hopsø til Dagbladet.

Og Hanne-Berit Brekken i Møre og Romsdal Ap sier til avisen at det er enstemmig støtte til Stenseng i hennes fylke.

I nord har både lederen i Nordland Ap, Mona Nilsen, og Aps fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Kristina Torbergsen, ifølge Nordlys bedt sine partifeller om å stemme for valgkomiteens forslag.

KOMPROMISS: LO-leder Peggy Hessen Følsvik ledet Aps valgkomité. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Men det er delte meninger i alle de tre nordligste fylkene, etter det NRK forstår.

I Finnmark har Vadsø-ordfører Wenche Pedersen åpent kritisert valgkomiteens vurderinger. Hun er en av fem ordfører i Øst-Finnmark som gir støtte til Pedersen, ifølge iFinnmark. De har imidlertid ikke fått med seg kollegene vest i fylket.

Og i dag sier to av Aps varaordførere i Nordland, Lena Hamnes i Vågan og Eva-Karin Busch i Vestvågøy, til VG at de ønsker Pedersen som partisekretær.

Også i Troms Ap er det ulike synspunkter, ifølge TV 2 og Aftenposten, noe også NRK har fått bekreftet.

Helga Pedersens støttespillere mener hun har en reell sjanse til å vinne en eventuell kampvotering.

I valgkomiteen var flere fylkeslag positive til Pedersens kandidatur, som ble spilt inn helt i innspurten av arbeidet. Både Oslo, Finnmark, Buskerud, Vestfold og Telemark og Rogaland flagget støtte til Helga Pedersen, etter det NRK får opplyst.

Akershus, Innlandet, LO, Trøndelag og Vestland skal imidlertid ha støttet Stenseng. TV 2 har tidligere fortalt om en splittet valgkomité.

Men, valgkomiteen endte altså opp med en enstemmig innstilling på Stenseng.

Det kan tas for gitt at en eventuell kampvotering mellom de to på landsmøtet vil bli skriftlig og hemmelig. Det betyr at de 300 delegatene ikke vil være bundet av sitt fylkes- eller lokallag og kan stemme etter egen overbevisning fremfor å følge råd fra fylkeslagets ledelse.

Spørsmålet er hvor mange dette gjelder, og hvor bred støtten til Helga Pedersen er i andre fylkeslag og ikke minst i AUF.

– Rart

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen mener Pedersen bør erstatte Stenseng.

Overfor NRK beskrev hun det sist fredag som «rart» at man prioriterte tre fra nord i sentralstyret framfor å få en finnmarking som partisekretær. I Ap er partisekretæren en svært mektig figur.

– Man har hatt en sjanse å få Helga inn i ledelsen, men valgt å være med på en enstemmig innstilling om de tre. Jeg må ta til etterretning at våre folk i valgkomitéen har tenkt sånn, sier den erfarne Ap-politikeren.

– Jeg ville prioritert Helga som partisekretær hvis det var jeg som skulle velge. Men jeg registrerer at man har ønsket det annerledes fra Nord-Norge, sa Pedersen, som også leder partiets kvinnenettverk i Finnmark.