Antirasister anmelder nynazister for rasistisk symbolbruk

Organisasjonene anmelder DNM for bruken av Tyr-runen, som de hadde trykket på flaggene de bar under marsjen i Kristiansand lørdag, skriver Klassekampen.

Symbolet ligner på en pil, eller bokstaven T, og betyr kamp og arv. Den symboliserer den norrøne guden Tyr.

Symbolet ble blant annet brukt av SS-divisjonen «30. januar», årsdagen for Adolf Hitlers maktovertakelse.

– Ser på jøder som fiender

Leder Mori Diakite i Landsforeningen mot rasisme sidestiller symbolet med hakekorset.

– Ja, dette er et like kraftfullt symbol som hakekorset. Det tør jeg påstå, sier Diakite til avisen.

Anmeldelsen ble levert mandag og er basert på straffelovens paragraf 185 også kalt rasismeparagrafen. Den ble skjerpet i 2005 til også å omfatte offentlig bruk av diskriminerende eller hatefulle symboler.

– Nynazistenes ønsker å frata andre deres menneskerettigheter. Den nordiske motstandsbevegelsen vil forfølge homofile og de som støtter homofiles rettigheter. De anser også jøder og andre religiøse minoriteter som fiender som truer deres menneskesyn og verdensbilde, sier Diakite.

– Kunne gjort stor skade

Den siste uken har det pågått en debatt om hvorvidt det var riktig å la Den nordiske motstandsbevegelsen avholde sin markering i sørlandsbyen. Politiet har fått kritikk for å ha pågrepet motdemonstranter.

– To personer ytret seg på stedet og så nær demonstrantene at det kunne medføre mer aggresjon og flere voldsepisoder. De ble tatt hånd om av politistyrken på stedet for å hindre eskalering. Samtidig ønsket vi å verne lokalbefolkningen, sa fungerende politimester i Agder, Arne Sundvoll, tidligere denne uken.

– Dette er en stor gruppe som kunne gjort stor skade om de skulle bli provosert og motreagere.

PST frykter nordiske bånd

Justisminister Per-Willy Amundsen sa til NRK mandag at han har tillit til at politiet gjorde en riktig vurdering da de lot 60 nynazister marsjere uhindret i gågata i Kristiansand lørdag.

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sier hun frykter at norske nynazister styrkes av tettere bånd til Sverige. På sine egne hjemmesider omtaler Den nordiske motstandsbevegelsen lørdagens marsj som «Seieren over Norge».

– Dette er et eksempel på en utvikling i miljøet som ikke er ønskelig. Vi ser økt vilje til å organisere seg og vi ser også økt kontakt over landegrensene, særlig til Sverige, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

